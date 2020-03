Confira as séries e filmes que chegam em março no Globo play

Elas enfrentam tudo: dilemas, traições, separações, más notícias e até bandidos. Vivem experiências intensas e momentos emocionantes. E serão as protagonistas em séries que chegam ao Globo play no mês da mulher.

Meu Nome É acompanha a vida de três mulheres em diferentes jornadas de auto-conhecimento. Em histórias independentes, cada uma delas encara dificuldades, trajetórias intensas e vivências únicas. Já em L. A.’s Finest: Unidas Contra o Crime, série derivada da franquia Bad Boysa agente Syd Burnett (Gabrielle Union) se junta à Nancy McKenna (Jessica Alba) na Polícia de Los Angeles e, em uma parceria nada convencional, elas combatem criminosos na cidade.

Entre Segredos e MentirasSarah (Tess Haubrich) encontra apoio em um inusitado grupo de mães após uma traição que resulta em assassinato. Juntas, elas se ajudam com os filhos, nos negócios e na resolução de um crime.

Também este mês na plataforma, o infantil Escola de Gêniosoriginal Globo play, chega com mais easy, amizades, segredos e muita ciência para toda a família. Nesta quinta temporada. os alunos se juntam para construir uma lanchonete tecnológica, enquanto uma gênia física chega na escola com um grande sonho. Para completar, a parceria com um importante instituto de tecnologia movimenta os projetos da escola.

Para fechar o mês, o Dr. Shaun Murphy ganha mais um colega de plataforma. Os fãs de séries médicas vão poder maratonar os episódios de Chicago Medtítulo que se une à sucessos como The Good Doctor, Hospital, New Amsterdam e Nurse Jackie, já disponíveis na plataforma.

Modern Family Temporada 10 – 04/03

Série

Comédia

Ano de Produção: 2019 – Ainda em exibição

Sinopse: Casado com Gloria, o patriarca Jay cria o enteado e convive com seus dois filhos do primeiro casamento. Interligadas, as famílias encaram as situações cotidianas com bom humor.

Elenco: Ed O’neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Rico Rodriguez, Nolan Gould, Sarah Hyland, Ariel Winter

22 episódios

Meu Nome É – 05/03

Série

Drama

Ano de Produção: 2019

Sinopse: Três mulheres em diferentes jornadas de auto-conhecimento. Em histórias independentes, cada uma delas encara dificuldades, experiências intensas e momentos emocionantes.

Elenco: Samantha Morton, Gemma Chan, Vicky McClure, Ed Coleman, Perry Fitzpatrick, Paul Kaye, Leanne Best, Arinzé Kene, Vinette Robinson.

03 episódios

Entre Segredos e Mentiras – 11/03

Série

Drama, Mistério

Ano de Produção: 2019 – Ainda em exibição

Sinopse: Após uma traição que resulta em assassinato, Sarah encontra apoio em um inusitado grupo de mães. Juntas, elas se ajudam com os filhos, nos negócios e na resolução de um crime.

Elenco: Melissa George, Tess Haubrich, Mandy McElhinney, Jessica Tovey, Shalom Brune-Franklin, Helen Thomson, Don Hany, Daniel MacPherson, Jagger Serafin, Paityn Batchelor, Steve Bastoni

08 episódios

Morte e Rouxinóis – 12/03

Série

Drama

Ano de Produção: 2018

Sinopse: Beth winter, vive com padrasto abusivo na zona rural da Irlanda do século XIX. Após conhecer o encantador Liam Ward, a jovem embarca em uma saga de amor, traição e vingança.

Elenco: Matthew Rhys, Ann Skelly, Jamie Dornan, Valene Kane, Charlene McKenna, Francis Magee, Sean McGinley, Martin McCann, Michael Smiley, Of McAleer

03 episódios

The Affair: Infidelidade – 13/03

Série

Drama, Suspense

Ano de Produção: 2014 – 2019

Sinopse: Após um encontro casual durante as férias, o escritor Noah e a garçonete Alison dão início a sempre um relacionamento extra-conjugal que mudará suas vidas para.

Elenco: Dominic West, Maura Tierney, Ruth Wilson, Julia Goldani Telles, Jadon Sand, Joshua Jackson, Jake Siciliano,

Catalina Sandino, Omar Metwally

53 episódios

Seal Team – Soldados de Elite – 20/03

Série

Drama, Ação

Ano de Produção: 2017 – Ainda em exibição

Sinopse: Os militares da elite da marinha dos Estados Unidos treinam, planejam e executam as missões mais perigosas ao redor do mundo para preservar a segurança do país.

Elenco: David Boreanaz, Max Thieriot, Jessica Paré, Neil Brown Jr., A. J. Buckley, Toni Trucks, Judd Lormand, Tyler Grey, Justin Melnick

44 episódios

Chicago Med – 27/03

Série

Drama médico

Ano de Produção: 2015 – Ainda em exibição

Sinopse: A equipe de médicos, enfermeiros e funcionários do Gaffney Chicago Medical Center enfrenta easy diários enquanto fazem o que é necessário para tratar seus pacientes.

Elenco: Nick Gehlfuss, Yaya Da Costa, Torrey DeVitto, Brian Tee, Marlyne Barrett, S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Colin Donnell, Ashland Thomas, Lorena Diaz

85 episódios

Escola de Gênios Temporada 5 – 27/03

Série

Infantil

Ano de Produção: 2020

Sinopse: Entre easy, amizades, segredos e muita ciência, o ano começa full de novidades na Escola de Gênios: os alunos se juntam para construir uma lanchonete tecnológica, uma gênia Física chega na escola com um grande sonho e a parceria com um importante instituto de tecnologia movimenta os projetos.

Elenco: Joana Guedes, Kaik Francisco, Júlia Mendes, Pyetra Pignatari, Cauã Martins, Enrico Cardoso, Valentino, Manolo, Simone Iliescu, Joao Carlos Andreazza, Stella Camargo

26 Episódios

Outros lançamentos de março

L. A.’s Finest: Unidas Contra o Crime

Série

Comédia, Ação

Ano de Produção: 2019 – Ainda em exibição

Sinopse: Na série derivada de ‘Bad Boys’, a agente Syd Burnett se junta a Nancy McKenna na Polícia de Los Angeles. Em uma parceria nada convencional, elas combatem criminosos na cidade

Elenco: Jessica Alba, Gabrielle Union, Sophie Reynolds, Ernie Hudson, Duane Martin, Zach Gilford, Ryan McPartlin, Laz Alonso, Rebecca Budig, Sabina Gadecki

13 episódios

A Bela e a Fera

Série

Romance, Launch Of

Ano de Produção: 2012 – 2016

Sinopse: Anos após ser salva por uma fera em um assassinato que vitimou sua mãe, o detetive Catse envolve em uma relação perigosa ao identificar seu salvador e descobrir seu segredo.

Elenco: Kristin Kreuk, Jay Ryan, Nina Lisandrello, Austin Basis, Nicole Gale Anderson, Sendhil Ramamurthy, Max Brown, Ted Whittall, Brian White

70 episódios

Reinado

Série

Drama, Romance

Ano de Produção: 2014 -2017

Sinopse: Drama sobre a vida de Mary Stuart, a Rainha da Escócia. Na luta pelo poder, ela encara um turbilhão de intrigas, inimigos políticos e escândalos sexuais.

Elenco: Adelaide Kane, Megan Follows, Celina Sinden, Torrance Coombs, Anna Popplewell, Craig Parker, Toby Regbo And Jonathan Keltz, Rose Williams

78 episódios

Supernatural Temporada 14

Série

Drama, Fantasia

Ano de Produção: 2018-2019

Sinopse: Sam e Dean Winchester perderam a mãe para uma força sobrenatural e foram treinados para combater o mal. Eles percorrem o país na luta contra a obscuridade.

Elenco: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins, Jim Beaver, Samantha Smith, Mark Pellegrino, Ruth Connell, Alexander Calvert, Osric Chau

20 episódios

Estação Temple

Série

Drama, Suspense

Ano de Produção: 2019

Sinopse: Motivado por uma tragédia pessoal, o cirurgião Daniel esconde uma clínica clan destina subterrânea, em Londres, onde cuida de pacientes criminosos e desesperados.

Elenco: Mark Strong, Daniel Mays, Carice van Houten, Catherine McCormack, Tobi King Bakare, Lily Newmark, Chloe Pirrie, Ryan McKen, Siena Kelly

08 Episódios

Deadwood – Cidade Sem Lei

Série

Drama, Faroeste

Ano de Produção: 2004 – 2006

Sinopse: Durante a corrida do ouro nos EUA, em 1876, a busca por dinheiro e oportunidades transforma Deadwood em um território hostil, marcado por crime e corrupção.

Elenco: Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly Parker, Brad Dourif, W. Earl Brown, John Hawkes, Paula Malcomson, Dayton Callie, Leon Rippy, William Sanderson

36 episódios