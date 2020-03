Alessandra Ambrosio, rainha do jeans – Vogue

+







Alessandra Ambrosio combina statement coats com jeans (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)

O jeans-tem status de peça curinga de qualquer guarda-roupa – especialmente o de modelos off-duty, mas no caso de Alessandra Ambrosio, ele é o carro-chef de seu street style, aparecendo nos mais diversos cortes, lava gene e combinações.

Seu visual fora das passarelas ensina que quando se sabe o que funciona e em que look a gente se sente confortável, vale investir em todas as suas variações, mesmo que sutis. Aqui, Vogue Brasil reúne suas dicas de styling na hora de usar o clássico jeans no dia a dia – com great truques para animar o seu denim na próxima temporada from spring to late autumn/inverno.

+ Alessandra Ambrosio no Mister V: top fala sobre sua nova empreitada na moda

+ Exclusivo! Alessandra Ambrosio fala sobre sua nova marca de beachwear

Denim + botas:

Provavelmente a combinação favorita de Alessandra Ambrosio, seu modelo favorito de botas para o dia a dia parece ser a ankle boot – em salto agulha altíssimo ou mais baixinho -, acompanhado de jeans boyfriend ou mom jeans. Já as cuissardes, claro, são sempre pareadas com skinny jeans.





Alessandra Ambrosio de jeans e botas (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)





Alessandra Ambrosio de jeans e botas (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)





Alessandra Ambrosio de jeans e botas (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)





Alessandra Ambrosio de jeans e botas (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)

Jeans + jeans:

Quando aposta na combinação double denim, seu truque é sempre Piller static em peças mais larguinhas para um visual mais casual e despojado.





Alessandra Ambrosio combina jeans com jeans (photo: Backgrid)





Alessandra Ambrosio combina jeans com jeans (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)

Skinny + salto que virou tênis:

Alessandra é fã de saltos agulha altíssimos, e adora combinar scarpins de bico fino com skinny jeans bem justas. Nos últimos tempos, but, a modelo parece priorizar o conforto e a praticidade do tênis, e tem sido vista com frequência trocando os scarpins de antes por pares de marca como Gucci ou Adidas, que agora fazem conjunto com seus fiéis skinny jeans.





Alessandra Ambrosio EN skinny jeans e scarpins (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)





Alessandra Ambrosio EN skinny jeans e scarpins (photo: Backgrid)





Alessandra Ambrosio EN skinny jeans e tênis (photo: Backgrid)





Alessandra Ambrosio EN skinny jeans e tênis (photo: Backgrid)

Jeans + camiseta de banda:

Alessandra Ambrosio é fã da combinação jeans e camiseta de banda. Seu truque de estilo para a combinação? Aposte em acessórios poderosos e bem femininos, deixando o visual mais rocker para shows.





Alessandra Ambrosio de jeans e camiseta de banda (photo: Backgrid)





Alessandra Ambrosio de jeans e camiseta de banda (photo: Backgrid)





Alessandra Ambrosio de jeans e camiseta de banda (photo: Backgrid)

Jeans + casacos Teddy bear:

Nada de moletons, ou casacos neutros. No inverno, Alessandra prefere combinar seus jeans com casacos statement, favorecendo os de pelúcia. A base do look é sempre básica: jeans e camiseta. A mesma regra vale para os shorts jeans que ela usa no Coachella. Quando a noite chega no festival e a temperatura cai, Ale se aquece com um casaco bem estiloso. Se for bem peludo, melhor ainda.





Alessandra Ambrosio no Coachella (photo: Backgrid)





Alessandra Ambrosio combina statement coats com jeans (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)





Alessandra Ambrosio combina statement coats com jeans (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)





Alessandra Ambrosio combina statement coats com jeans (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)

Shorts jeans com tudo:

Os shorts jeans parecem ser a peça favorita do armário da modelo, protagonizando a most dos seus looks no Coachella. Para Alessandra, a peça não é limitada a apenas uma estação. No verão, pode ser combinada com um sutiã de renda na meia estação, com uma camiseta e camisa de flanela amarrada na cintura, e no inverno com jaqueta de couro e meia calça. Sua única regra? Sempre marcar a cintura com cintos.





Alessandra Ambrosio e seus shorts jeans (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)





Alessandra Ambrosio leva o short jeans para o inverno (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)

Jardineiras jeans + blusas larguinhas ou batas:

Ale tem uma coleção de jardineiras, em versão calça ou short. A clássica combinação com camisetas ou regatas justinhas faz parte do repertório da modelo. Se a ideia é fugir do visual tomboy, Ambrosio aposta em batas ou cropped tops bem largos, que dão um ar mais boho e feminino à peça.





Alessandra Ambrosio de jardineira jeans (photo: Instagram Alessandra Ambrosio/ Reprodução)

Curte o conteúdo Vogue there? Ele está no nosso app e agora também no Globo Mais, o app que é muito mais do que uma banca. Nele você tem acesso a conteúdo exclusivo em tempo real e às edições the melhores publicações do Brasil. Cadastre-se agora e experiments 30 dias grátis.

Gostou da nossa matéria? Clique aqui para assinar a nossa newsletter e receba mais conteúdos.