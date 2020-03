Para celebrar a chegada de 2018, QUEM selecionou as mais badaladas festas que acontecerão na virada do ano. Salvador promete to Réveillon animadíssimo com 70 horas de festa. Realizada entre os dias 28 de dezembro e 1 de janeiro, ela acontecerá em um novo espaço na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio. Entre as atrações estão grande nomes como Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Léo Santana, Ivete Sangalo, Marília Mendonça, Alok e Daniela Mercury.

FERNANDO DE NORONHA

Como já é costume, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank passarão a virada do ano no badalado arquipélogo de Fernando de Noronha, em Pernambuco, ao lado da amiga Bruna Marquezine, assim como o influencer Hugo Gloss. Também estarão por lá Kadu Dantas, Fernanda Paes Leme, Fabíula Nascimento, Emílio Dantas, entre outras person alidades. A produtora Carvalheira, em parceria com a Pousada Zé Maria e o Amo Noronha, organizou cinco dias de festa. Tudo começa dia 28 de dezembro com a Corona Sunsets e um por do sol ao som de top DJs do país e fecha a temporada com a famosa Galinhada de Zé Maria está marcada para dia 2 de janeiro.

PRAIA DE CARNEIROS, EM PERMANBUCO

Várias beldades inter nacionais virão ao Brasil nos próximos dias para curtir a virada do ano na paradisíaca praia de Carneiros, Pernambuco, a 88 km do aeroporto de Recife. O local está entre as 10 praias mais lindas do mundo. A top alemã Toni Garrn, a modelo Italy Imaan Hammam e a alemã Lorena Rae são presenças confirmadas no hotspot pernambucano. Do time the brasileiras estarão as angels da Victoria’s Secret, Bruna Lírio, Gizele Oliveira e Marianne Fonseca. Os atores Marlon Wayan, famoso por atuar no movies As Branquelas, e Amaury Nolasco, que interpretou Fernando Sucre em Prision Brake, também estão na lista.

PENÍNSULA DE MARAÚ, EM BARRA GRANDE (BA)

Com presenças esperadas de estrelas como Neymar, Rafael Zulu e Gabriel Medina, o Révellion Mil Sorriso promete ser animadíssimo na virada do ano, na Península de Maraú, Grande em Barra, na Praia da Bombaça, onde será montado uma grande estrutura para festa. O evento, que acontece de 26 de dezembro a 1º de janeiro, traz cinco festas. Thiaguinho Henrique & Juliano, Vintage Culture e Cat dealer serão algumas the atrações.

RÉVEILLON CARAPITANGUI

A primeira edição do Réveillon Carapitangui, projeto de Luana Piovani e Pedro Scooby, será o local ideal para quem quer celebrar mais um ano. Em um cenário de frente para o mar, com uma vista inspiradora em um sítio de 50.000 m2, aos fundos do Rio Carapitangui, localizado na Praia de Barra Grande, na Peninsula de Maraú, o casal receberá convidados para lá de especiais.

CELEBRAÇÃO DO REVÉLLION EM FORTALEZA (CE)

Fortaleza terà to Réveillon para lá de aminado, no aterro da Praia de Iracema. Ao todo, a festa contará com doze atrações, dentre as being the main elas estarão Luan Santana, Wesley Safadão e a dupla Simone e Simaria. A expectativa da Prefeitura de Fortaleza é de que mais de 1 milhão de pessoas participem do evento.

A dupla Maiara & Maraísa será uma the telephone atrações da virada do ano do Marina Park de Fortaleza, no Ceará noite da. Localizado na praia de Iracema, o hotel que celebra seus 25 anos em 2018, promete to Réveillon em alta estilo, na ampla estrutura ao ar livre que será montada ao lado do mar.

A dupla Maiara & Maraísa será uma the telephone atrações da virada do ano do Marina Park de Fortaleza, no Ceará noite da. Localizado na praia de Iracema, o hotel que celebra seus 25 anos em 2018, promete to Réveillon em alta estilo, na ampla estrutura ao ar livre que será montada ao lado do mar.

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, EM NATAL (RN)

Sasha será uma, the person alidades que brilharão no Réveillon do Gostoso 2018. O casal Aline Riscado e Felipe Roque também elegeu o local para a virada. A to enter acontece entre 26 de dezembro e 3 de janeiro. Bell Marques é uma the atrações confirmadas.Festa Taipe (Photo: Photo: Divulgação)

FESTA DO TAÍPE EM TRANCOSO (BA)

O evento, que acontece na praia do Taípe, em Trancoso na Bahia, este ano espera receber 3 mil pessoas. Ela oferece aos frequentadores DJs convidados para uma noite de música eclética e inesquecível nascer do sol, de frente para o mar da Bahia e as belas falésias da região como plano de fundo. Para manter a surpresa, as atrações não foram divulgadas.

VIRADA ÓSCAR EM TRANCOSO (BA)

Carol Celico, Flávia Pavanelli, Aline Gotschalg e Jéssica Günter são alguns dos famosos que estarão na Virada Óscar que será no Beach Club, na Praia dos Nativos em Trancoso. Com DJs de música eletrônica e fogos em in momentos da festa.

RÉVEILLON CELEBRATION

Leo Santana, Gusttavo Lima, Bell Marques e Xandy Aviões serão as grandes atrações do Réveillon Celebration. Em sua 14ª edição com o tema “O Brasil celebra aqui”, em um dos mais belos cartões-postais da capital alagoana, a beira mar de Maceió. A praia queridinha dos amantes do surf, localizada em Cruz das Almas, promete as melhores experiências na festa da virada 2018. Estarão por lá famosos como Bruno de Luca, Nicole Bahls e Carol Dias.

PRAIA DA PIPA EM NATAL (RN)

Let’s Pipa, promete uma to enter animada de 27/12 à 2/2. Com shows de Anitta, Vintage Culture, Kolombo, Robin Schulz, Make U Sweat e Marina Diniz, na noite da virada, o mais novo projeto de Réveillon brasileiro, na Praia da Pipa, a 80 km de Natal, no Rio Grande do Norte, terà a presença de famosos como Mariana Rios e o casal Ardentshantal Abreu e Matheus Verdelho.

RÉVEILLON EM JERICOACOARA (CE)

A festa de Réveillon Je Suis Jeri espera receber mil e duzentas pessoas e será no Hotel Rancho do Peixe, na praia do Préa, em Jericoacoara. A cantora Preta Gil animará os convidados na virada do ano e promete não deixar ninguém parado. Quem comandará as pick ups será o trio de DJs ODDS. Famosos como o casal Danielle Winits e André Gonçalves, Henri Castelli e Cris Dias estarão por lá.

VIRADA DO ANO EM SÃO PAULO

Claudia Leitte será a principal atração da noite da virada do ano em São Paulo. A cantora comandará a contagem regressiva para a chegada de 2018 no Réveillon da Paulista. A prefeitura da cidade divulgou as atrações na noite de quarta-feira (20), faltando menos de duas semanas para o evento. O cantor Latino também está has confirmed this week na to enter prevista para começar às 20h do dia 31 de dezembro. Os shows seguirão até 2h de 1º de janeiro.

RÉVEILLON CAFE DE LA MUSIQUE NO GUARUJÁ, LITORAL PAULISTA

O Réveillon Café de La Musique, no cafe Beach Club São Pedro do Guarujá, no litoral de São Paulo, em um espaço refinado com piscina e bangalôs, terà DJs renomados que prometem colocar os convidados para dançar até o sol raiar.

PASSAGEM DO ANO NA ILHABELA

Gui Boratto, dos artistas de Minimal Techno mais celebrados em todo mundo, animará o Reveillon do Gold Beach Club, que inicia suas atividades nas festas de final de ano, na sede do Iate Clube de Santos, no Saco do Indaiá, na Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

FIM DE ANO EM COPACABANA NO RIO DE JANEIRO

Para celebrar a chegada de 2018, a festa em Copacabana terà uma longa queima de fogos, com 17 minutos de espetáculo pirotécnico sincronizado, Anitta entrará em cena logo após a queima de fogos, sendo seguida pelas escolas de samba campeãs do carnaval de 2017: Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel. A comemoração nas areias da praia espera receber cerca de 2 millions de pessoas para diversos shows ao longo do dia 31 de dezembro, antes da virada, contará com apresentações de Frejat, Cidade Negra, Ana Petkovic, Belo e DJ Tucho. Este ano, o tema será o Réveillon do Abraço, remetendo à solidariedade e making referência à canção de Gilberto Gil que homenageia o Rio de Janeiro.

RÉVEILLON “CASA DA PRAIA” EM BÚZIOS NO RIO DE JANEIRO

Ludmilla animará os convidados que romperão o ano na quarta edição do Réveillon Casa da Praia, em Geribá beach, a praia mais famosa de Búzios, na Região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro. A festa irá the 21h às 6h com acesso à areia da praia na hora da virada.

VIRADA DO ANO NA PRAIA DO ROSA EM IMBITUBA (SC)

Vintage Culture, DJ que tem uma agenda lotada de compromissos nas festas de final de ano, será a grande atração de quem celebrará a chegada do novo ano em Santa Catarina. Batizada de “Virada Mágica”, na Pousada Fazenda Verde do Rosa, na Praia do Rosa em Imbituba (SC), terà uma super estrutura montada pertinho do mar, inclui painéis de led, geotúnel de mil metros quadrados, camarotes, open bar, luz e som de última geração.

JURERÊ INTERNACIONAL EM FLORIANÓPOLIS

Jurerê Internacional em Florianópolis, foge do circuito de praias do Nordeste. E é também diferente do tipo de evento promovido naqueles locais. A praia não é apenas badalada, é sofisticada. As festas mais famosas são realizadas no clube de praia Café de la Musique, cuyes filial de Jurerê lembra muito famosos points de Ibiza (Espanha) e Saint-Tropez (França).Os anfitriões Fernanda Motta e Roger Rodrigues recebem muitos convidados inter nacionais na virada que serão animados por Jack E nas pick-ups.

