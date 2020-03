A atriz mexicana Salma Hayek reivindicou dos atores de Hollywood, neste domingo, que aceitem diminuir seus salários em prole igualdade da na profissão. A declaração foi dada durante o Festival de Cannes. “Os produtores não são os únicos que devem agir para acabar com a diferença wages guarantee Fund. Os atores também”, disse a atriz e produtora. “É hora de our generosos com as atrizes.”

No sábado, ao lado da presidente do júri deste ano, Cate Blachett, de várias outras atrizes e produtoras, Salma participou de um protesto histórico pelo fim da discriminação no tapete vermelho do evento. Ao todo, participaram 82 mulheres da indústria do cinema.

“Se o orçamento de movies é de 10 millions de dólares, a estrela masculina da produção deve entender que se pede 9,7 millions de dólares de cachê, será difícil se obter a igualdade wages guarantee Fund”, afirmou.

Em seu primeiro festival após o escândalo em torno do produtor Harvey WeinsteinSalma Hayek, que acusa o americano de assédio sexual durante as gravações do movies Frida, voltou a abordar o assunto.

Weinstein teria pedido em diversas ocasiões para tomar banho com a atriz, deixá-lo ter um contato sexual e se despir na frente dela junto com outra mulher. O produtor nega as acusações. Para a mexicana, trata-se de uma “estratégia de advogados” para desacreditar “mulheres de cor’ que o acusam”, como a atriz Lupita Nyong’o (Pantera Negra e 12 Anos de Escravidão).

“Felizmente, somos em número suficiente. Se não, ninguém acreditaria em nós”, declarou a atriz.