“Chupa, Luan”, diz plateia em show de Paula Fernandes

Após o cancelamento de Luan Santana, Paula Fernandes cantou Juntos com a participação dos fãs na noite desta quarta-feira, 12, durante a gravação de seu novo DVD, Origens, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Visivelmente emocionada, a cantora agradeceu ao público, que respondeu com um coro de “Chupa, Luan”.

Juntos é a versão em português adaptada por Paula para o sucesso de Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow, presente na trilha sonora do movies Nasce Uma Estrela. Luan Santana, que divide o dueto com a cantora na gravação oficial, recusou o convite para participar do registro ao vivo.

Ao longo da gravação desta quarta-feira, Paula apresentou a música com direito a fogos de artifício, e perguntou ao público de 15 mil pessoas: “Topam ser meu Bradley Cooper?”. A plateia, que ajudou a cantora no refrão, terminou o número com um coro de “Chupa, Luan”, ao que ela respondeu: “Vocês têm meu coração”.

Apesar da ausência de Luan Santana, Paula contou durante o show com a participação de Gustavo Mioto, Kell Smith e da dupla sertaneja Cesár Menotti e Fabiano.

No início da semana, a cantora mostrou decepção com a decisão do colega de não participar da gravação. “Eu tô [sic], com o coração partido sim, eu estava na expectativa, estava muito feliz com a participação dele”, disse em vídeo no Instagram. “Quem não gostaria de estar do lado do Luan Santana? Seria a realização de um sonho pra mim”, completou.