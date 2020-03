Com a restrição de circulação de pessoas por conta da Covid-19, o fundamental é ficar é em casa. Por isso, é importante dedicar tempo para a atividade física (dentro do possível) e para manter a mente no lugar durante a quarentena.

Muitos corredores precisaram se reprogramar e estão iniciando a preparação com foco nas provas do segundo semestre, por isso nada melhor do que buscar motivação agora com histórias inspiradoras (e sem sair de casa, claro). Confira 5 film para você, corredor, não perder a vontade de continuar se superando no esporte:

O Atleta

O etíope Abebe Bikila foi o primeiro africano a vencer uma maratona olímpica e o primeiro homem a conquistar o bicampeonato na prova. Em 1960, em Roma, venceu descalço, pois não se sentia confortável com os tênis da patrocinadora dos jogos. Em 1964, já com tênis, conquistou o ouro em Tòquio com mais de 4 minutos de vantagem para o segundo colocado.

*Ative a legenda na engrenagem do vídeo.

Em busca de um milagre

“Em Busca de um Milagre”, Ralph Walker enfrenta drama pessoal e tem na corrida to alento, uma forma de superar as dificuldades impostas pela vida. Ralph é um jovem de 14 anos cuja mãe passa por uma doença grave e desconhecida, permanecendo na cama sob cuidados médicos.

Carruagens de Fogo

O movies conta a história de Eric Liddell e Harold Abrahams, atletas que têm o objetivo de disputar as Olimpíadas de 1924 pela equipe britânica. Liddell é um missionário católico escocês bastante devoto, while Abraham é filho de uma família judia.

Vencedor do Oscar de melhor movies em 1982, Carruagens de Fogo é mais lembrado pela cena de corrida na praia ao som de Vangelis to marca que faz lembrar de jogos olímpicos no primeiro acorde.

O Lado Bom da Vida

O movies que deu a Jennifer Lawrence seu primeiro Oscar trata de um tema pesado como a depressão. Lawrence faz par romântico com Bradley Cooper, que também tem uma atuação profunda e do not hide the truth, que lhe rendeu uma indicação de melhor ator. Pat é um jovem que tenta se recuperar de uma separação traumática e volta a morar com os pais após a reabilitação. Pat se esforça para controlar sua depressão e surtos bi-polar — e acha a corrida, como um dos caminhos.Pet conhece Tifanny (Lawrence) uma jovem também em dificuldade emocional.

Raça

É a cinebiografia de Jesse Owens, atleta que se destacou em provas de at the speed of na década de 1930. O movies desenvolve de forma ampla a vida do velocista, buscando mostrar não apenas suas conquistas nas pistas, como também suas relações e problemas pessoais. O movies ainda aborda a questão racial envolvida no contexto em que a história se passa. Nas Olimpíadas de 1936, em que Owens conquistou suas quatro medalhas de ouro (100 e 200 metros rasos, salto em tecnologia e revezamento 4×100 metros) na Alemanha nazista de Adolf Hitler.

