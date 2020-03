Série inédita com Sophie Charlotte e Lilia Cabral, “The Walking Dead” e “Chicago Med”; confira novidades de abril no Globo play!

Tédio na quarentena? Deixa your! Nesta terça-feira (31), o Globo play anunciou as novidades que chegam à plataforma no mês de abril. Dentre as série movement e clássicas da televisão, há espaço para todos os gostos e gêneros. Por isso, o hugogloss.com separou alguns dos destaques para te entreter no streaming!

“Todas as Mulheres do Mundo” – 23 de abril

Com Emilio Dantas, Sophie Charlotte, Lilia Cabral e Matheus Nachtergaele, “Todas as Mulheres do Mundo” é uma das apostas da plataforma. Cada episódio da comédia romântica conta uma nova história de amor, que juntas formam uma antologia da vida de mulheres e suas diferentes formas de amar. Apesar the person alidades diferentes, elas compartilham o encanto de viver um amor à primeira vista com o mesmo homem: Paulo (Emílio Dantas). A produção é escrita por Jorge Furtado e Janaína Fischer, livre mente inspirada na obra de Domingos Oliveira.

“Chicago Med”

Em abril, o drama médico ‘Chicago Med’ se junta aos sucessos do gênero ‘The Good Doctor’, ‘Hospital New Amsterdam‘ e ‘Nurse Jackie’ já disponíveis no catálogo. A obra acompanha a equipe de médicos, enfermeiros e funcionários de um hospital de Chicago enfrentando easy diários enquanto fazem o que é necessário para tratar seus pacientes.

(embed)https://www.youtube.com/watch?v=UrCG6_-w2ow(/embed)

“Seal Team Soldados de Elite”

Em ‘Seal Team – Soldados de Elite’, os militares da elite da marinha dos Estados Unidos treinam, planejam e executam as missões mais perigosas ao redor do mundo para preservar a segurança do país.

(embed)https://www.youtube.com/watch?v=U706aWcM6Bk(/embed)

“Estação Temple”

‘Estação Temple’ mostra o cirurgião Daniel (Mark Strong), que esconde uma clínica clan destina subterrânea, em Londres, onde cuida de pacientes criminosos e desesperados, motivado por uma tragédia pessoal.

(embed)https://www.youtube.com/watch?v=-qswUv_ZDZk(/embed)

“Trigger Gatilho Mental”

Em ‘Trigger Gatilho Mental’, o psicólogo Artem (Maksim Matveyev) tenta provar sua inocência e recuperar a família e a carreira após cumprir pena por ser acusado de provocar a morte de um paciente.

Confira a lista de todas as novidades para o mês de abril:

SÉRIES

Todas as Mulheres do Mundo

Comédia, romance

Ano de Produção: 2020

Sinopse: A comédia romântica é escrita por Jorge Furtado com Janaína Fischer, livre mente inspirada na obra de Domingos Oliveira, e tem direcção artística de Patricia Pedrosa. A cada episódio, novos person agent e participações especiais contam uma nova história de amor à primeira vista. Além de autênticas, inteligentes e livres, as lindas mulheres protagonistas dessa série têm em comum o fato de se relacionarem com o mesmo homem, uma de cada vez. Esse homem é Paulo, um arquiteto apaixonado pela liberdade, pela poesia e pelas mulheres.

Elenco: Emilio Dantas, Sophie Charlotte, Matheus Nachtergaele, Martha Nowil, Lilia Cabral, Maria Ribeiro.

Chicago Med

Drama médico

Ano de Produção: 2015 – Ainda em exibição

Sinopse: A equipe de médicos, enfermeiros e funcionários do Gaffney Chicago Medical Center enfrenta easy diários enquanto fazem o que é necessário para tratar seus pacientes.

Elenco: Nick Gehlfuss, Yaya Da Costa, Torrey DeVitto, Brian Tee, Marlyne Barrett, S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Colin Donnell, Ashland Thomas, Lorena Diaz.

Seal Team – Soldados de Elite

Drama, Ação

Ano de Produção: 2017 – Ainda em exibição

Sinopse: Os militares da elite da marinha dos Estados Unidos treinam, planejam e executam as missões mais perigosas ao redor do mundo para preservar a segurança do país.

Elenco: David Boreanaz, Max Thieriot, Jessica Paré, Neil Brown Jr., A. J. Buckley, Toni Trucks, Judd Lormand, Tyler Grey, Justin Melnick.

Trigger Gatilho Mental

Drama

Ano de Produção: 2018

Sinopse: Após cumprir pena por ser acusado de provocar a morte de um paciente, o psicólogo Artem tenta recomeçar a vida, recuperando a carreira, a família e provando sua inocência.

Elenco: Maksim Matveyev, Iris Lebedeva, Ekaterina Sokolova-Zhuber, Mariya Akhmetzyanova, Svetlana Ivanova, Igor Kostolevskiy, Viktoriya Maslova, Roman Mayakin.

Estação Temple

Drama, Suspense

Ano de Produção: 2019

Sinopse: Motivado por uma tragédia pessoal, o cirurgião Daniel esconde uma clínica clan destina subterrânea, em Londres, onde cuida de pacientes criminosos e desesperados.

Elenco: Mark Strong, Daniel Mays, Carice van Houten, Catherine McCormack, Tobi King Bakare, Lily Newmark, Chloe Pirrie, Ryan McKen, Siena Kelly.

Os Homens são de Marte e é pra lá que eu vou

Comédia, Romance

Ano de Produção: 2019

Sinopse: Fernanda, tem a missao de postconciliar a carreira e o amor após o divórcio que mudou sua vida.

Elenco: Mônica Martelli, Alice Borges, Luíz Salém, Gustavo Vaz, Gustavo Machado, Maria Júlia Lima, Osvaldo Mil, Carolina Ferman.

NOVAS ÍNTEGRAS PARA ASSINANTES

Parks and Recreations: Confusões de Leslie

Comédia

Ano de Produção: 2009 – 2015

Sinopse: A diretora do Departamento de Parques e Recreações da cidade quer transformar um canteiro abandonado em uma área recreativa, but a tarefa será mais complicada do que parece.

Elenco: Amy Poehler, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Aziz Ansari, Jim O’Heir, Rashida Jones, Adam Scott, Rob Lowe.

Temporadas a confirmar.

Deadwood – Cidade Sem Lei

Drama, Faroeste

Ano de Produção: 2004 – 2006

Sinopse: Durante a corrida do ouro nos EUA, em 1876, a busca por dinheiro e oportunidades transforma Deadwood em um território hostil, marcado por crime e corrupção.

Elenco: Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly Parker, Brad Dourif, W. Earl Brown, John Hawkes, Paula Malcomson, Dayton Callie, Leon Rippy, William Sanderson.

A Bela e a Fera

Romance, Launch Of

Ano de Produção: 2012 – 2016

Sinopse: Anos após ser salva por uma fera em um assassinato que vitimou sua mãe, o detetive Catse envolve em uma relação perigosa ao identificar seu salvador e descobrir seu segredo.

Elenco: Kristin Kreuk, Jay Ryan, Nina Lisandrello, Austin Basis, Nicole Gale Anderson, Sendhil Ramamurthy, Max Brown, Ted Whittall, Brian White.

Kevin pode esperar

Comédia

Ano de Produção: 2016 – 2018

Sinopse: flickrshow-aposentado, Kevin acha que finalmente poderá relaxar com sua família. Mas ele percebe que a vida em casa pode ser mais trabalhosa do que o esperado.

Elenco: Kevin James, Taylor Spreitler, Ryan Cartwright, Gary Valentine, Leonard Earl Howze, James DiGiacomo, Mary-Charles Jones, Leah Remini , Erinn Hayes.

Catastrophe: Sem Compromisso

Comédia, romance

Ano de Produção: 2015 – 2019

Sinopse: Nessa série indicada ao Emmy, Rob e Sharon precisam se adaptar à nova vida juntos após uma gravidez acidental, fruto do romance de uma semana.

Elenco: Sharon Horgan, Rob Delaney, Mark Bonnar, Ashley Jensen, Daniel Lapaine, Jonathan Forbesm, Seeta Indrani.

The Walking Dead – Temporada 9

Terror, Suspense

Ano de Produção: 2018

Sinopse: Após um apocalipse, zumbis infectam a população com um vírus que os transforma em mortos-vivos. E um grupo liderado pelo launch of Rick Grimes tenta combater esse fenômeno.

Elenco: Norman Reedus, Melissa McBride, Danai Gurira, Andrew Lincoln, Lauren Cohan, Chandler Riggs, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam.

O Dono do Lar

Comédia

Ano de Produção: 2019

Sinopse: Desempregado, Américo se muda com a família para o sobradinho da sogra. Em crise e sem perspectiva, vai precisar testar uma nova configuração familiar, a de Dono do Lar.

Elenco: Maurício Manfrini, Roberta Santiago, Gace Gianoukas, Marcos Oliveira, Estevam Nabote, JP Rufino, Lili Siqueira, Bruna Braga, Orã Figueiredo, Márcio Kieling.

Os 4400

Drama, mistério

Ano de Produção: 2004 – 2007

Sinopse: Após a apparently explosão de um cometa coincidir com a volta de 4400 pessoas desaparecidas em épocas distintas, autoridades tentam desvendar o mistério por trás do caso.

Elenco: Jacqueline McKenzie, Joel Gretsch, Patrick John Flueger, Conchita Campbell, Chad Faust, Mahershala Ali, Richard Kahan, Billy Campbelli, Megalyn Echikunwoke.

Os Casos de Cedar Cove

Drama, romance

Ano de Produção: 2015 – 2019

Sinopse: Olívia é uma juíza que precisa lidar com a difícil rotina de seu trabalho e de sua vida pessoal na pequena comunidade de Cedar Cove, nos EUA.

Elenco Andie MacDowell, Dylan Neal, Sarah Smyth, Teryl Rothery, Timothy Webber, Brennan Elliott, Bruce Boxleitner, Sebastian Spence, Barbara Niven, Elyse Levesque, Jesse Hutch.