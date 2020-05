No final de dezembro, Secret The Famous Bottle lançou o single “The Baby” com Black Jonas Point and Liro Shaq. Movimentando o cenário musical Latin canção, agora ganhou um super remix.

Nesse meio week, Secret trouxe Anuel AA and Cardi B for pularem em nova versão oficial do som, to qual é promoted pelas produtoras Flow The Movie and GLAD Empire.

Confira: