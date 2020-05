Hackers ameaçam disclose dice of Lady Gaga, Elton John, Drake and The Weekend

Hackers atacaram o site do principal advogado do showbiz, Allen Grubman, e estão exigindo um rescue of US$ 21 milhões (mais de R$ 120 milhões) to not disclose detalhes pessoais de seus clients, that incluem nomes as Elton John, Lady Gaga, Drake, The Weekend, among other celebrities.

O site da Grubman Shire Meiselas & Sacks is fora do ar e os hackers afirmam ter 756 gigabytes of dice, including contracts and e-mails pessoais two clients company. Uma capture of fabric do you supostamente seria um contract for Madonna would be circulating na internet, agreed com or site Page Six.

Or the FBI is investigating or if e o escritório de advocacia, that fica em Nova York diz that notificou their famous clients.

Ao site Page Six, uma fonte que não teve o nome relieved contou as ocorreu or cyber-attack. “Os hackers entraram no system while all estavam specialized not coronavírus. Tivemos uma informação, ainda sem confirmação, that os hackers são do Leste Europeu. Eles estão exigindo um rescue of US$ 21 milhões e a empresa não is negotiating com eles”, revelou.

Em comunicado, o escritório de advocacia confirmou o attack e disse that is trabalhando to solve or problem. “We can confirm that fomos vítimas de um cyber-attack. We notify our customers and nossa equipe. We hire specialists nessa area and we are trabalhando 24 hours a day to resolve os problems”, informou.

Os musicians represented pela empresa incluem Barry Manilow, Rod Stewart, Lil Nas X, U2 and Barbra Streisand.

Os hackers são conhecidos as REvil ou Sodinokibi e, em janeiro, haviam attacked company câmbio Travelex, us USA. Um porta-voz do escritório de advocacia observou that HBO, Zoom and or judicial system do Texas também were victims of attacks semelhantes.

Celebrities alvos from cyber-attacks

Celebrities volta e meia são alvos of attack from hackers. Quando não sofrem ameaças, given pessoais, photos, music and up videos acabam sendo expostos nas networks.

Demi Lovato, Cardi B, Ariana Grande, Miley Cyrus e Selena Gomez são só algumas das stars that já sofreram algum dano virtual ou tiveram sua intimidade à mostra contra sua vontade.

Relembre os cases!

Ariana Grande

Em 2017, um hacker invadiu or Instagram Ariana Grande. Mas, ao invés de roubar photos, he posted the mensagens com conteúdo xenófobico, racist, homophobic and misogynist em nome da singer. Be tempo q ela recuperou o controle da conta e deletou as postagens.

Miley Cyrus

To singer e a atriz Kristen Stewart tiveram sua privacy violated john um hacker vazar uma série photos and videos intímos delas and of many other celebrities of a time. A grande maioria das people afetadas resolveram or case na Justiça.

Iggy Azalea

Hackers do Anonymous ameaçaram disclose photos of um sex-tape e outros arquivos that Iggy mantinha em segredo, em 2014. Na época, eles acusaram to singer australian apropriação indevida da black culture.

Demi Lovato

Demi e seu ex-namorado, Wilmer Valderrama, tiveram fotos íntimas vazadas na web. Apesar do shock, singer deu a volta by top e, q, disse no Twitter that be are importava com o vazamento.

Cardi B

Um video onde a singer appears nua foi reported john corinthians hacker à conta de seu namorado, o rapper Offset, do group Migos. O advogado da rapper chegou to enter com uma ação legal contra quem vazou o video, supostamente removed from uma sex-tape de Cardi B, alleging that o mesmo foi “obtido illegally”.