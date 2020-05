Com less of dois anos de carreira, o singer Kevin Or Chris alcançou to impressing mark um bilhão of plays not Spotify. Between as suas músicas de maior sucesso, “Hit contagiante”, “Medley da gaiola”, remix em partnership com Dennis DJ, “Evoluiu” and “Ela é do type”, funk, ganhou até versão internacional com o rapper Drake. Só esses hits renderam mais de 400 milhões de plays.

Kevin Or Chris, 22 anos, é o maior nome do funk da atualidade e é a linha de frente do 150 BPM. Of hair cut off “na régua” e bigodinho fininho, ele chamou atenção de astros internacionais, as Rosalia, Snoop Dog and Cardi B.

Born em Duque de Caxias, ele came to the history of the ao to be the first funkeiro to make not Lollapalooza, em 2019, ao side do american singer Post Malone. Recently, o remix da música “Ela é do type”, Kevin and Drake, I came na international list do Spotify “This is Drake”, joining aos maiores sucessos do rapper canadian.

Or MC apresentou no MTV Miaw and not Award Multishow 2019 e também foi indicated ao MTV Europe Music Awards, 2019, na categoria “Melhor artista brasileiro”. Not digital, or cantor é uma avalanche of numbers and engajamentos. Music “Evoluiu” foi tema do #EvoluiuChallenge, um defy video of maquiagem na internet. Not Spotify, ele alcançou quatro vezes o primeiro lugar do Top Brasil e também came not Top 50 Overall.