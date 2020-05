Q quase 1 ano e meio, Cardi B finally topdressing or Grammy ganhou

Or award Grammy Cardi B finally chegou pelo correio.

It seems quase uma decade since o lançamento do album de estreia de Cardi B, Invasion of Privacy. To greatness do projeto é mais uma time lançada sobre nós, while we attend Cardi B unpacking or gramofone de ouro, ela ganhou há quase um ano e meio no 61 ° Annual GRAMMY Awards, which ocorreu em 10 de fevereiro de 2019. Cardi B foi ao story of seu Instagram to share um video if you same open to caixa that received recently hair correio. “Acabei de receber o meu Grammy na casa certa”, disse ela, while retirava to litter protetora and fluffy da qual or award-winning and cobiçado prize dourado was hidden.

To rapper Nova-York-agora mora em Atlanta com or husband to Offset e a filha Kulture ultrapassou Daytona Pusha-T, Swimming of Mac Miller, Victory Lap Nipsey Hussle and Astroworld Travis Scott, vencendo na categoria de Melhor Rap Album of 2018. To vitória provou ser uma história em formação from that Cardi B se tornou a primeira artista solo feminina to guarantee uma vitória na categoria. While comemorava sua vitória-us-the-scenes, Cardi compartilhou uma homenagem sincere ao rapper Mac Miller, who morreu em 7 de setembro 2018, due to uma overdose acidental. “I’m compartilhando esse Grammy com você, Mac. Descanse em paz – ela disse.

To rapper “Bodak Yellow” is preparing to lançar seu segundo album, poderia ser chamado de ‘Tiger Woods’. Unfortunately, or album was plagued by delays, primeiro do groups anchored coronavírus, e agora uma “prolonged renegociação” contracts em andamento between ela e sua recording device, to Atlantic Records. Second or HITS Daily Double, as business parecem ser mais do than just money.

Cardi B não lançou nenhuma música nova since soltou “Press” em maio 2019, mas ela provocou a few stretches do that and expected no novo projeto.