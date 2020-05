Renegociação of contract can be impedindo Cardi B lançar novas músicas and album

Photo: Getty Images/Licensed Use POPline

Cardi B já is há algum tempo trabalhando not so much awaited successor to do “Invasion of Privacy”, lançado em 2018 and winner of Grammy, but ao seems, seu novo album pode não see light do dia so much cedo.

Q display sections of músicas novas e falar that precisava of a few “these dançantes” no novo album stop ele ficar soon to lançamento, Cardi B can be facing problems legais com sua recording device that estão to impedindo de dar continuidade no processo de lançamento de novas músicas e novo album.

Second or site Hits Daily Double, Cardi B is passing by um processo de renegociação of contract com sua recording device, to Atlantic Records, and by isso o lançamento de novas músicas da rapper e seu novo album estão sendo secure enough.

To expectation, inclusive, é muito grande on or second album Cardi B. Or “Invasion of Privacy” é um sucesso histórico da rapper, alcançou o topo da Billboard 200, ganhou Grammy de Melhor Album de Rap e já vendeu mais de 3.3 milhões de cópias equivalent, only us united States, recebendo stage and triple pela RIAA.

Em 2019, Cardi B lançou algumas músicas independent cover for housing with, mas nenhuma deverá fazer a part of her next album. Estamos falando de “Press”, “Please Me”, partnership com Bruno Mars, and “Yes”, partnership com Fat Joe and Anuel AA.

Além delas, Cardi B também colaborou nas músicas “theme dub twerk”, da dupla City Girls, “Clout”, do seu husband Offset, “South of the Border”, com Ed Sheeran and Camila Cabello, and “Writing on the Wall”, partnership com French Montana, Post Malone and Rvssian.

To or future, Cardi B também tem algumas partnerships com artistas brasileiros. To rapper já is mais do confirmed em music of Anitta, produzida by Papatinho and that will vocais do saudoso Mr. Catra, and Ludmilla, who will be produzida by Rennan da Penha.