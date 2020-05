Beyoncé and Cardi B poderiam ter conquered or topo da Billboard, but second or producer J White Did It, um vazamento fez com que tudo fosse cancelled.

Muitas vezes, quando há vazamentos of music is not approved, you artists acompanham or unhappy event compartilhando to versão official uma music na full. Apparently, esse não foi o caso de Beyoncé e Cardi B , supostamente tiveram uma colaboração, second, or producer J White Did It. O nome dele soa family, and because ele é o responsável by “Savage”, by Megan Thee Stallion, and “Bodak Yellow”, de Cardi B, among other hits. Recently, ele conversou sobre uma colaboração 2017 between a rapper de Nova York e a estrela of Lemonade that quase aconteceu, mas foi frustrated peeling dreaded maldição dos vazamentos.

Em uma recente interview, or producer comentou that partnership was taxed e o possível título da canção é “Wet”. Porém, ele afirmou that artists desistiram do lançamento for dar prioridade a outros trabalhos john o vazamento. “Eu estava so much louco quanto todos os outros. Eu estava lá waiting, olhando na internet e vi music vazando… Bro, three years ago, eu fiz uma música de Beyoncé com Cardi e isso meio that was cancelled because it just vazando”, disse J White Did It.

We can hardly imagine as uma colaboração Beyonce-Cardi B teria sido recebida sem to mention onde teria chegado às stops. Perhaps ainda haja esperança for or future. Confira J White Did It falando sobre a colaboração that never esteve below.