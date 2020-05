A mãe de um dos filhos Offset usou um stretch of sound from Nicki Minaj to seemingly send uma mensagem to Cardi B.

Former Offset, Shya L’amour, decidiu use um audio of Nicki Minaj em um video TikTok recent that seems to be aimed at Cardi B. mãe da filha five years of Offset, Kalea, is atualmente no meio de uma batalha legal com o rapper, while als endeavouring to obtain the dele uma pensão maior.

Shya, cujo nome verdadeiro é Nicole Algarin, acusou Offset of not supporting financeiramente sua filha e até of reter payments because Shya is recusou a fazer sex com ele. Als or expôs na semana passada by tempt trair Cardi while I was gravid of Kulture, vazando supostas mensagens Offset, onde ele to implorava by sex. Shya spent to address a situação em um post no Instagram that was excluded, revealing that Cardi tem been so much “desrespeitosa” com ela, até ameaçando to “bater” nela em several ocasiões.

Embora nem Offset nem Cardi tenham responded publicly to Shya, ela seemed to be referindo to tudo isso em um video recente no TikTok. Shya decidiu use um way audio dda rival Cardi, Nicki Minaj, from his famous interview ao CRWN em 2018, onde discutiu as people do setor estavam tempting to finish sua carreira. No sound, Nicki declares, “Você não pode se livrar de mim, vadia! Eu não vou to place nenhum. Eu não vou to place nenhum porr*”.

Shya falou on or sound not video oj TikTok e acrescentou to the legend: “When the whole world is em seu ouvido tempting convencê-the to deixá-lo em paz.” Confira o video aqui.