Manu Gavassi completou five consecutive weeks na stop international Social 50, da Billboard. Als appears em 27th place na atualização desta semana. Is na in front of artists of global reach such as Cardi B (28), Lady Gaga (32) and Adele (34th). Or ranking reflete a força da singer brasileira nas redes sociais.

A estreia de Manu Gavassi na Social 50 deu q o paredão dela against Philip Prior and Mari Gonzalez does not “BBB” atraiu 1,5 bilhão of votes. Or paredão movimentou muito as redes sociais, com mutirões of fãs, and even came to or in Guinness Book as maior votação um TV program em all or world. Na ocasião, Manu estreou em 4th place na Social 50 – making-is to artist brasileira that alcançou o maior peak na stop.

To Social 50 é um ranking da Billboard updated on a weekly basis to portray os artistas mais populares do mundo nas redes sociais. Ela leva em conta increase of followers, compartilhamentos, conventional, tanned, menções and disseminações music – o engajamento as a whole. São considered to be Youtube, Facebook, Twitter, Soundcloud, Instagram, Vine and Tumblr.

Na semana passada, Manu Gavassi realizou uma “live” no Youtube – or certainly colaborou for sua posição na Social 50 this week. To live “Vinho No Meu Mat” teve peak of 300 thousand spectators simultâneos, ficou em 1º place not ranking ‘ em high” no Brasil e totalizou 3,4 milhões de visualizações.

Além disso, Manu Gavassi lançou uma música nova – uma partnership com o cantor Zeeba. “Eu Te Quero” chegou ao topo do iTunes Brasil e estreou no Top 50 do Spotify, rendendo muitos conventional de fãs no Twitter – posted mais pontos for Social 50. To singer live um ótimo time na carreira. Um publipost recente no Instagram registrou 2,7 milhões de visualizações e mais de 13 mil of conventional.

To singer colhe os frutos da popularidade trazida hair “BBB”. Nesta semana, o single “sound of desculpas”, lançado em 2019, and came no Top 50 do Spotify in Brazil, making-is the first single single da Manu Gavassi get esse feito. “sound of desculpas” agora é a música mais ouvida da Manu within the platform. Or clipe, estreado during or confinement is not a reality show, is com for 7.7 milhões de visualizações e indicated to festivais, including fora do Brasil. Or director Yuri Sardenberg contou o clipe be exhibited em um festival na Califórnia, us united States.