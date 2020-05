It seems even that partnership of Cardi B and Beyoncé é real! Ok… Essa é história é antiga, vem 2017, more os indícios estão each time mais fortes de quem não é simply uma lenda.

Quem deu to medical foi J White, the same producer of “Bodak Yellow” and “I Like It”, maiores hits de Cardi B, além de “Savage”, music of Megan Thee Stallion that recently ganhou uma partnership com Beyoncé. So, ele is tied to com as duas!

Na interview, or producer disse that or duet é real e foi mais lounge, revealing or possível title “Wet”. Tem video pra prove that ele falou mesmo! Veja:

J White, the producer of “Bodak Yellow”, “I Like It” & “Money” confirms that Cardi & Beyonce had a collaboration back in 2017 called “Wet”. They ultimately scrapped the song due to it being leaked. pic.twitter.com/TQvo46XFNb — Fan Account (@BardiUpdatess) May 6, 2020

Unfortunately, or producer não deu grandes esperanças de lançamento. Ele disse music foi taxed, mas elas desistiram of trabalhar by conta de lançamentos.

Em 2017, esse mesmo rumor estava rolando por um producer whose name is Michael Ashby, mas Cardi B negou. “Eu não conheço esse homem. Não o conheço! Não sei because as people estão fazendo those especulações. Eu nem or conheço”, soltou ela em interview à Billboard.

Já em 2018, falando à Beats 1, Cardi B negou novamente. To rapper grande sucesso disse that a partnership did not exist, but ficaria feliz em fazer esse duet no future.

Já em 2020, to singer Beyoncé enviou um presentão for to rapper Cardi B! A estrela de “Bodak Yellow” and “I Like It” mostrou not Instagram that received em sua casa um closet inteiro, com all to collection by nova da linha de roupas esportivas. Isso são “recebidos”, hein! It seems that there really is uma cumplicidade these duas.

Pra quem é fã, resta a esperança…. Quem sabe essa partnership ainda saia? Nada é impossível!