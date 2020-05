“Face feat com X” “faz feat com And” – mozões, people enter em contato com all world sempre, mas as músicas as vezes não batem, timing não bate, e o melhor: tem muuuuita coisa that tá pra sair ainda… então segurem essa emoção e esse fogo de sair xingando all here not Twitter!❤️ — Rodrigo Gorky (@djgorky) May 15, 2020

John essa postagem, or producer pediu os followers mandarem uma lista de cantores internacionais that conhece Pabllo Vittar.

Logo q, ele compartilhou to riquíssima list. Veja:

Em followed, Groky comentou or that you internet users can expect.

Ready? Vamos lá! Essa list tem 17 artists. not that eu deva dar satisfação, more… * 3 já so much non-processo – tem to music já taxed com a nossa part (or n means that irão deliver to party give né?)

* 5 so much em phase namoro (escrevendo músicas pra fazermos together) — Rodrigo Gorky (@djgorky) May 15, 2020

* tax com 2 ali, but decidiram não use (essa é a mais polêmica! Kkkk)

* or sobrou falou falou, entrem em contato, and poof… nothing Quem é quem ali? Não phallus, desculpaí! Isso pq tem bem mais gente nessa list, então segurem-wave aí! ☺️ — Rodrigo Gorky (@djgorky) May 15, 2020

Continuing to thread, we will de produtores… pra quem acha that trabalhamos only, to the list of people that já produziu pra pv (uns saíram, outros não) Noize Men, Diplo, Major Lazer, Enzo DiCarlo, Turbotito, Mau & Ricky, Camilo, TroyBoy, King Henry… são os lembro de cabeça — Rodrigo Gorky (@djgorky) May 15, 2020

For quem vai seu beat of feat?

Pabllo Vittar participates do Club “Quarantine” ao side of cantores internacionais nesta sexta (15), às 20h30

To singer Pabllo Vittar participates as a convidada especial do Club Quarantine, maior festa queer da internet. Or event happens hoje, sexta-feira (15), from das 20h30, com transmissão via Zoom. A ideia é misturar artists da cena musical com or public em geral e ajudar to relieve dor do isolamento nessa nova realidade trazida hair distancing social. É um espaço to be expressar livremente, além de dançar e ouvir music.

Além de Pabllo outros artistas internacionais, as Charli XCX, Robyn, Bella Thorne, Dylan Brady and A. G. Cook, vão participate da festa. Or code access will be disclosed, not Instagram do Club Quarantine. LINK

Vale lembrar that this event precedes realização da primeira Live official Pabllo Vittar, which promises to bring um repertório especial e muitas surpresas. To “Live gives Pabllo” acontece na next week, dia 22 de maio, sexta-feira, a partir das 20h, no canal oficial da singer no Youtube.