Cardi B é a grande estrela dessa quarentena e nós provamos or porquê. Vem see and you have fun! – Notes – Glamurama

Coronavirus!!! Coronavirus!!! Foi assim, aos berros, that Cardi B tornou a “rainha do coronavírus”. Since quarentena começou, a singer is ainda mais em evidência e all dia traz uma novidade that fica entre os assuntos mais commented nas redes sociais. E não é à toa. To estrela tem surrendered memes em videos services not Instagram, sempre acompanhados of activities like cutting casca da manga com as unhas e um visual pra lá of extravagant. And to prove that ela é uma das celebs that mais tem fun os fãs nestes tempos so much difíceis, Glamurama listou below os one of the best moments of Cardi B for o isolamento.

Or video deu start this epic moment! Numa recente publicação em seu Instagram, Cardi B fala on Coronavírus. pic.twitter.com/57r6KbU2Si — Cardi B Brasil (@CardiBBR) March 11, 2020

Or video of Cardi B ficou so much em high rendeu boas risadas nas redes sociais for days and days. Mas o melhor ainda estava by vir. Em uma live recente, to singer apareceu sucking sleeve while ouvia Ludmilla, deixando os fãs brasileiros em êxtase and commenting on that Cardi B nasceu no país wrong. Or mais deixou o pessoal em shock? É isso mesmo, ela descaca to sleeve com a unha!

Cardi B is definitely é fã number 1 of Ludmilla. pic.twitter.com/ZgqNUwDs0k — Cardi B Brasil (@CardiBBR) April 15, 2020

E a theory of Cardi B ter alma brasileira ficou clara q ela fez stories cantando Zezé de Camargo & Luciano em um de seus videos mais engraçados da quarentena até o moment. O nome da música é “Quero Tudo De Novo”, lançada pela dupla em 1993. Logo q, ela gravou outro video cantando uma música da dupla em espanhol. Easy number um e com as letras na ponta da língua!

Além disso, Cardi B fez recently uma live fun com o seu favorite politician, Bernie Sanders, ela chama from Uncle Bernie (Uncle Bernie, em português). Apesar do assunto sério, once again, to singer chamou a atenção by using a as canivete. Quem tem essa liberdade com um senhor that quase se tornou president two the united States? Só ela mesmo!

Mas nem tudo é meme ou brincadeira. Mesmo com o seu jeito effusive, Cardi B fala sério em muitos moments and tem commanded various errands for Donald Trump criticizing algumas atitudes give em relação ao combat gives COVID-19. Em um video, als appears falando sobre as preocupações fúteis do american president, while those estão morrendo: “Você está is importing com tweets. I medical not most importantly, respostas. Eles estão vestindo bags removal. As enfermeiras estão vestindo bags removal. E o que você vai fazer sobre isso? We want to respostas. Eu quero respostas”, diz ela sobre as condições de atendimento nos hospitais do país. Recently, imprensa divulgou that Cardi B doou 1 milhão dollars for ajudar people afetadas hair coronavírus.