Cardi B sings music of Anitta during quarentena na pandemic do coronavírus

(photo by KEVIN WINTER)

To rapper Cardi B mostrou that is the people as people and published a series of stories not Instagram na quarentena by cause do novo coronavírus while fazia um noturno na noite deste domingo (19/4).

Or that chamou atenção two followers brasileiros da rapper americana foi to cantoria that estava ao fundo das pictures.

“Então, sai, sai, sai da minha frente…sai, sai, sai…”, cantou Cardi B. letter é da canção Different waveformthat face part do album Kissesof Anitta.

Na semana passada, Cardi B também cantou uma música brasileira, desta vez, da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, Tudo de novo.

Ao sing Anitta agora, american provocou reação em seus followers. “I went to check because achei that tivessem placed sound wrong nesse video, mas é verdade mesmo. To chocada”, escreveu uma user.