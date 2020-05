Luan Santana agora occupies 28th posição no ranking da Billiboard that avalia a popularidade dos artistas da música ao around the world. Com to conquest, or cantor brasileiro desbancou grandes nomes internacionais, as Justin Bieber and Cardi B.

To colocação foi alcançada john a realização de uma live, that durou mais of eight hours not Youtube, and arrecadou close to 320 metric tons of food, which serão doados for families in need. This já é a fifth time, or funai officer integra o top 50 da classificação global.

A transmissão ao vivo, titled “History”, was made not last dia 3 de maio. Na ocasião, were arrecadados R$ 370 thousand, além de 328 tons of food, dez tons de rações for animais, five tons of bags to remove garbage, 72 thousand masks, 52 thousand jars of álcool gel and other dezenas de doações, which serão give hair Brazil, nas próprias wagons Luan Santana they to bring structure and equipamentos two shows.

John o sucesso total da live, or famous já pensa em dar mais um passo to perform their shows em tempos de quarentena. Segundo a coluna de Leo Dias, do UOL, or funai officer is planejando mount um grande drive-in for os fãs possam attend sua apresentação de perto, mas sem place ninguém em risco.

To quem não sabe, or drive-in é uma antiga prática em as people assistem filmes ou apresentações diretamente do seu carro. To technique é muito view em filmes estrangeiros adolescents.