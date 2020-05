A resident of Atlanta, capital da Georgia, Cardi B não gostou nem um be you know or governador do american state, Brian Kemp, decidiu release or performance of academies and up of tracks from bowling for lá em full pandemic Covid-19. “Os hospitais [daqui] não most importantly I food corretos to increase imunidade dos mais velhos”, a rapper escreveu em um post that fez is not Stories do Instagram nessa quarta-feira.

“Os seus pais e seus avós will probably vão morrer em um quarto hospital frio sem that vocês possam tocá-los. Saúde unleavened of capitalism!”, completou a estrela do hip hop conquistou Madonna and dia desses postou um video do not Urges not what he appears singing “Where Different”, the hit of Anitta, em um recado clear to Kemp and its apoiadores.

Cardi B is mudou to Atlanta, onde comprou uma mansão de US$ 5,8 milhões (R$ 31,5 milhões), não faz muito tempo. Ela escolheu viver lá com or husband, or também rapper Offset, e a filha give them, Kulture, by not feeling muito bem em Los Angeles e já be of “saco cheio” de Nova York, sua terra natal, according to disse friends. (By Anderson Antunes)