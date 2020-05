Cardi B is revolta and shoots: ‘Saúde em instead of capitalism’

Cardi B is not conteve e botou a boca no trombone, ao ler uma publicação no Instagram em que o governador da Geórgia, Brian Kemp, disse that reabriria o comércio local: salões, academies and mini bowling alleys, na sexta-feira (24).

To rapper foi na seção of conventional e falou tudo or thinking do assunto:

“Eu só quero dizer às people, não fique perto de seus pais ou avós! Uma time doente e no hospital com Covid, você não will be able to see as and com or eles estão trying”, iniciou als, which completou:

“Eles literally os fazem morrer devagar! Eles não estão dando aos patients com covid I food people ou chá to increase imunidade. Medicação certa! Seus pais, avós ou você will probably morrerão sozinhos em um hospital frio, sem contato physical com seus beloved ones. SAÚDE EM INSTEAD OF CAPITALISM!”, opinou.

Doação milionária

Cardi B continuous muito committed em ajudar os mais necessitados that were afetados hair Covid-19 e anunciou through seu Instagram that doará US$ 1 milhão, em partnership com uma fashion company.

To rapper de Nova York, o estado mais afetado by essa terrível pandemic, juntou-se à company Fashion Nova to arrecadar funds for ajudar milhares de people de baixa renda, that estão tendo difficulty com this doença.

Cadi B sings music of Zezé Di Camargo e Luciano

Cardi B says feel lack of sex na quarentena

Cardi B, through um video ela compartilhou em sua rede social, explicou as will be or mechanism for as people receberem ajuda directly:

“We will ensure that isso chegue às people”, disse a singer, that desconfia that algumas organizações não entregam o dinheiro, então ela and Fashion Nova entregarão US$ 1,000 each time we next 42 days, and as people only need not send sua solicitação for this endereço: fashionnova.com/cares where exporão as necessidades economics that is sofrendo.

No final de março, Cardi B também anunciou that doaria I profit from his music ‘Coronavirus’, um remix alert about os perigos desse viruses, that is tornou uma das 5 principais músicas mais ouvidas de hip-hop do mundo, through the do iTunes.

Coronavírus: as doença afetou or two world famous

Ao around the world each day increases or the number of cases of celebrities afetadas hair Covid-19

Preta Gil contraiu or viruses q cantar no casamento Marcela Minelli, irmã Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também were infected casamento.

Programações TV, produção e estreias no cinema and several turnês e major events já were cancelled.

Famous mobilizam ao around do mundo fazendo doações to fight a pandemic.

Nota do editor: these informações eram no precise moment desta publicação. We continue to atualizar nossa coverage of coronavírus à as we learn more. Navigate to com frequência em nosso site to get as informações mais atualizadas.

The stars of Hollywood, athletes, and members gives royalty representam um pequeno number two more than 1,000,000 cases of coronavírus registered em all or world até o moment. Given to quickly com or novo virus is espalhou, são muitos os famous declararam infected, including Tom Hanks, that was the first song celebridade to disclose their positive results to us testes, or Prince Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, among others. The first minister britânico Boris Johnson foi o primeiro a world leader contrair or viruses. In accordance com os Centers of Control e Prevenção de Doencas, “or coronavírus is espalha mainly of pessoa to pessoa ”, com symptoms variam de febre, tosse and lack of ar.

Lollapalooza é adiado by conta do coronavírus

O nome coronavírus tem been quite pronounced lately. Ele foi “batizado” dessa so because tem sua structure em-format coroa. Or a virus that caused sofre mutações espontâneas e aleatórias, by isso ainda não há uma medicação certeira to fight to doença.

Saiba tudo on or coronavírus

Uma das prevenções mais effective against or COVID-19 é lavar bem as mãos, including back, embaixo das unhas e antebraço, use álcool gel nos mesmos places, immediately john to lavagem. Or álcool gel form uma-litter protetora e or a virus is not resistant to ele, so, not it gets you fixar na surface do corpo. Assim, avoids-is of lead or a virus à mucous membranes.

Coronavírus atrapalha large estreias do cinema

Or coronavírus teve uma disseminação quite fast em several parts of the world, onde além of many people who are infected, ocorreram several mortes. To pandemic (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) agiu quickly not world two famous também, infecting nomes bem conhecidos for all of us.

Saiba quais celebrities brasileiras were infected hair coronavírus by clicking here

Saiba quais celebrities internacionais contraíram to COVID-19 by clicking here