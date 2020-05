Cardi B responds to criticism over use of resources medical

Cardi B não hesita na when is defender of trappings and acusações. This time singer foi ao Twitter claim com um fã that acusou of using medical resources to fazer o teste do Coronavírus quando ela foi levada às pressas para o hospital na semana passada by dor de estômago.

To easy escreveu na segunda-feira (6): “Uma coisa that is to me irritating is that há uma intimate friend da minha tia that tem or coronavírus e ela foi ao hospital, mas eles disseram to commonwealth, to go home, não pode atendê-the. Então ela ficou presa em casa com or other sua família sem obtain ajuda. Mas então eu vou para as mídias sociais e vejo Cardi B is not hospital because als ‘thinking’ that tem or viruses and is recebendo to ajuda that accurate. Eu sei as celebrities tem vantagens, mas isso é something of alguém. Você pode allow uma celebridade (which, by the way, possa ajudar com algumas doações e will form basis or hospital) that acha than tem or virus between non-hospital (als-just não tendo) do uma pessoa tem. Or world is uma bagunça”, alegou to pessoa.

Cardi não perdeu tempo e decidiu enclose as acusações: “Ummmmmm, eu estava literally vomiting tudo or that engulo and I lost 5 kilos em 4 days due ao problem estômago. NOT BECAUSE OJ CROWN. Você ainda pode ir ao hospital for other problems, did you know?”.

A follower just deleting or comentário q da resposta da rapper.

Problem stomach

Em dias passados to singer foi às redes sociais reassure os fãs john be view em um hospital de Los Angeles na quarta-feira (1). Muitos acreditavam ela estava com o coronavírus, but singer vitamins ensures that your visit ao pronto-socorro não tem nothing to see com COVID-19.

Cardi disse a seus followers no Twitter, ela estava com ‘problems estomacais muito grave’ us last few days e, quando não aguentou mais a dor, decidiu ir ao local medical center.

“Estive muito doente nos last five days … sem crown”, disse ela. “I’m com problems estomacais very serious … comecei to throw up …”, disse, acrescentando that chegou até a fazer um teste pregnancy: “Because you never know (sic)”, comentou, dizendo results were negative.

Cardi proves that their problems estômago estão related à sua diet, pois ela foi forçada to trust em food from a few restaurants during sua quarentena em Los Angeles.

“Não tem nothing to see com or coronavírus, graças a Deus (sic)!” ela acrescentou.