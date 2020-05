As mensagens between Offset and sua ex-Shya L’amour datam of quando Cardi B was gravid of Kulture.

Ao longo de seu relationship, the Offset was accused of trair Cardi B several times. Or casal lutou against rumors and alegações, mas, desta vez, pode haver muitas provas para o casal overcome. A mãe de um dos filhos do rapper, Nicole Algarin (também conhecida as Shya L’amour), is set or rapper ao tribunal conta da pensão, but it seems that ela tem other coisas em mente também. Ela quer fazer da vida dele um inferno.

To influenciadora da mídia social atualizou seu Instagram Story com uma série de mensagens text vazadas that supostamente vieram Offset em 2018. At the time, or rapper was married-com Cardi B and the rapper was gravid seu primeiro filha, Kulture. However, it seems that Set I was really trying to um be de diversão com sua ex ao mesmo tempo.

“Eu evitaria postar isso, mas ele e sua vadia são muito desrespeitosos q of us tempt be cordial and empathetic”, disse L’amour not post. “I discovered na mesma época em world, eles are casaram e ele tem brought from então!!! Stop jumping com meu nome!!!”

Nas mensagens, Offset seemingly pleads for mais uma noite com a mulher, sending several mensganes dizendo “wya” (or that is fazndo?) e perguntando se ele pode tê-la “a last time”. Cardi B ainda não respondeu. Confira below.