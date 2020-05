Zezé e Luciano dizem that gravariam rap com Cardi B

Baixe o app do Yahoo Mail em less than 1 minute e receba todos os seus e-mails em um só site“data-reactid=”24″>Baixe o app do Yahoo Mail em less than 1 minute e receba todos os seus e-mails em um só site

Zezé credits that ela conheça music cause da carreira internacional da dupla. “Essa música era uma das faixas de um album that was taxed em inglês com algumas canções em português. Foi um disk fizemos for Latin America that tocou muito em Porto Rico, na Dominican Republic. Maybe ela tenha knowledge because ela tem relação com esses countries”, afirmou Zezé.

Apesar de ter born em Nova York, o pai de Cardi B e dominican republic. Zezé diz that é impossível não saber quem é a singer. “Eu conhecia, of course, because ela não tem não saiba quem é ela, mas jamais to imaginary cantando uma música sertaneja. Isso é to prove that to music não tem fronteiras”, diz Zezé.

Not video, to rapper ainda marcou to irmã Hennessy Carolina. “Independently of rolar uma gravação, o mais important é essa coisa espontânea that surgiu dela cantando nossas músicas. Ela marcou to irmã no Stories, the way that music tem uma importância na formação na família delas, com certainty, cresceram ouvindo”.