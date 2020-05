Bacchus Exu do Blues lança novo album com homenagem a Cardi B. e apoio to Babu: ‘Não Tem Bacanal na Quarentena’ | Music na Bahia

Or rapper baiano Bacchus Exu do Blues lançou, na tarde desta segunda-feira (30), or the album “Não Tem Bacanal na Quarentena”. O disco tem músicas em referência à pandemic do novo coronavírus and critical ao president Jair Bolsonaro.

Na música “Tudo Vai Dar Certo”, the second do album, or a rapper uses or barulho de panelas batendo em referência aos recentes panelaços against or president.

Já na 9ª música do album, called “I Love Cardi B e odeio o Bozo”, traz as the theme or period of isolamento social em as people of several countries estão to avoid or contágio do coronavírus.

O ator Babu Santana, participant do Big Brother Brazil 20, programa da TV Globo, foi quoted na canção “Tropa do Babu”. Or racism também é portrayed na música Jovem Preto Rico”.

“Todos os meus manos são pretos. Troop do Babu tudo preto. Olha, meu irmão, vim do ghetto”, cantou, or rapper.

Or album of Bacchus foi feito during three days and is disponível no Youtube.