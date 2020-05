Cardi B posta video pornographic for comemorar aniversário do “Invasion of Privacy”

Cardi B ficou lively demais com o aniversário de dois anos de seu album de estreia, “Invasion of Privacy”, e postou um video pornographic, not Twitter for comemorar. Do not tweet, um homem e uma mulher aparecem pendurados transacting em um equipment academy.

To rapper apagou or tweet quickly, mas você não off anything da Internet hoje em dia. Outros usuários do Twitter salvaram and replicaram. O Twitter é uma rede social mais permissiva com conteúdo explicit.

My bad that was for twitter after dark . — iamcardib (@iamcardib) April 6, 2020

Fato é that “Invasion of Privacy” deserves to even be lembrado. Ele estreou no topo da Billboard 200, was certified as a stage and triple us united States e ainda levou o Grammy de melhor rap album. Desse disco, saíram sucessos as “Bodak Yellow” and “I Like It”.