Offset appears escondendo cell of Cardi B em video hilário

Offset estava em uma transmissão ao vivo ontem à noite, quando Cardi came na sala, mas os fãs quickly viram seus esforços to hide seu telefone.

O drama do relationship of Offset and Cardi B já is desenrolou aos olhos do public before, mas eles clearly comprometeram to ficar um com o outro. No entanto, uma recente transmissão ao vivo provocou especulações that Offset can be given, “mancada” novamnte.

Usuários de mídia social quickly viram or rapper trying to hide seu telefone quando Cardi B came na sala. Initially, enticing colocá-lo no bag before you perceive that your jeans could be muito apertado, ele fez or muitos fariam – colocou by baixo sua bunda.

Given the history of Offset, or tribunal da opinião pública considerou or rapper blamed for trair Cardi em meio à loucura da quarentena. However, it seems that ele pulou no Instagram Live for limpar o ar em torno da situação. “Tem people here fora morrendo. Vocês querem focus em something negative. We have many negatividade”, disse ele.

“É by isso que não we can receber dinheiro. Nenhum de nós pode receber dinheiro”. Or rapper explicou that as people estavam simply raising something do nothing. Perhaps ele tenha razão já seems to rir quando Cardi saiu da sala. It seems difficult to prove that ele teria mesmo reconhecido that escondeu seu telefone for uma transmissão ao vivo com milhares of people assistindo.

“Não mate minha vibe, face. Estamos curtindo, face. I’m com minha família, você know or that I’m dizendo? We are together all day. I hope that você esteja com a sua todos os dias”, disse ele. “Nós não need of nothing disso, negative, hateful, do something do nothing sem reason. Nós overcome esse caminho.”

Confira o video hilário below.