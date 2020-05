Producer confirms partnership between Beyoncé and Cardi B

John muitos trappings rolando na internet há algum tempo, temos officially confirmação that a partnership between Beyoncé and Cardi B e real!

Quem deu a informação foi J White, producer two hits “Bodak Yellow” and “I Like It”, de Cardi B, além da partnership between Megan Thee Stalion com Beyoncé, “Savage”. During an interview, or producer declarou music, é real e revelou um possível título da partnership: “Wet”.

Contudo, J White garantiu of music, foi taxed, but as artists desistiram do lançamento for dar prioridade a outros trabalhos. Ou historian, não exists previsão de lançamento da partnership. Quem sabe no futuro, hein?