Cardi B criticizes famous fazem testes mesmo sem symptoms

Cardi B criticou, em video no seu Instagram, as celebs fazem testes para o novo coronavírus mesmo sem make symptoms. Mask, to rapper apareceu no video explaining why isso cause “confusão” is not public.

“Or president is na TV dizendo: ‘Olhem, is vocês não most importantly, symptoms do coronavírus, tosse, febre e sei lá mais o quê, não façam um teste, because não temos or enough for the whole world’. Mas, ao mesmo tempo, algumas celebrities estão by aí dizendo que não tinham symptoms, estavam saudáveis, mas fizeram um teste e descobriram that most importantly, a doença”, citou.

“As people ficam confusing, ficam thinking: ‘Wait aí, eu não tenho symptoms, but saí na rua esse e aquele dia. It can be that eu tenha or coronavírus. M*rda, I’m worried about, com meus pais, meus avós'”, continuou Cardi.

“Makes eu dizer uma coisa: o public, as those that most importantly, empregos normais, to class average, ou os mais poor… eles não estão sendo treaties do mesmo jeito que a classe alta, os mais rich. Eles nem mesmo recebem or result of two testes, so much fast quanto as celebrities”, notou ainda.

Cardi também culpou o governo norte-americano, dizendo that pandemic poderia ter been entertained, ou mesmo avoided, if eles tivessem “ouvido os notices of months ago.” “Eu sinto that all essa m*rda should be bench pelo governo, e não pelas people”, cravou.

Ouça o podcast UOL Vê TV, round table do UOL on televisão com os colunistas Boy Barney, Flávio Ricco and Mauritius Stycer.

I podcasts do UOL estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, Google, Podcasts, and other platforms of sound.