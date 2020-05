Cardi B fala about Rosalia: “o jeito que ela cantou me deixou com tesão”

Rosalia tem uma nova fan. Ninguém least that Cardi B! To rapper disse that ficou com “tesão” da espanhola singing, ao passo that faz um big compliment.

Em recent interview, Rosalia cantou um stretch “The Babe”music Annual AA na qual Cardi she has um remix. Ela fez sua própria versão, singing, or stretch to capellla. Com sua bela voz, sem dúvida, conquistou many people!

Cardi B, sempre extrovert, comentou: “O jeito que ela cantou isso deixou com tesão… com licença, eu tenho that ir ao banheiro agora“, soltou.

Attend ao video

The way she sang this The made me horny …..excuse me I have to go the bathroom now https://t.co/ubNK4O0A5M — iamcardib (@iamcardib) May 19, 2020

ROSALIA SOLTA A VOZ

Em recente live, Rosalia soltou a voz! Als time versions of “Don’t Start Now”, Dua Lipa, “Halo”, Beyonce, “Beautiful”, Christina Aguilera, “God is a Woman”, Ariana Grande, and “When The Party’s Over”, Billie Eilish. Veja:

CARDI B SOLIDÁRIA

Cardi B knows how to be irreverent and fazer piada, mas também tem consciência for fazer doações em tempos of coronavírus. Ela tem feito doações à people afetadas diretamente pela doença. A campanha é uma partnership of Cardi B com mark roupas Fashion Nova.

“Muitos de vocês estão lutando to pay contas, to feed his families and to take care of suas necessidades essenciais em geral. Fashion Nova e eu we are doando US$1,000 each time até que tenhamos doado 1 milhão dollars for those afetados directly by this crisis. Tell-us as I $ 1,000 can judah-what during this period”, escreveu Cardi B.

Vale lembrar o remix da voice of Cardi B dropping “CORONAVAAIRUS” viralizou e ela tem plans to monetize it, revertendo tudo em doações.

MEME

Relembre or meme that Cardi B criou, mesmo sem querer.