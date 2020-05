Former Offset claims that foi ameaçada by Cardi B john disclose mensagens do rapper

A mãe do bebê Offset, Shya L’amour, expôs Cardi B for ameaçar “bater” nela em several ocasiões.

Cardi B was accused of being a “desrespeitosa” com a mãe de um dos filhos Offset, Shya L’amour, and ter ameaçado “bater nela”, logo john Shya exporters Offset by supostamente implorá-the sex-quando ele and Cardi já estavam married, and the rapper was gravid.

As Shya, cujo nome verdadeiro é Nicole Algarin, and Offset estão no meio de uma briga no court because of pensão alimentícia, Shya colocou Offset em foco this week’ll post shots of fabric suas supostas mensagens text for ela, lhe pleading for sex em 2018, while his wife, Cardi, was gravid sua filha, Kulture. Shya declarou ela parou de ficar puff on behavior of the Offset, arguing that ele really reteve o apoio financeiro para a filha give them q ela negou-sex ele.

Agora, Shya falou mais uma time on or famous casal, detalhando o quão difficult is tempting falar não just com Offset, but Cardi, on a situação. Em um video posted em sua conta no Instagram, Shya accuses Cardi be desrespeitosa com ela em relação to Offset supostamente ter traindo Cardi com ela. Ela também says that Cardi ameaçou “bater nela” em mais de uma ocasião.

“Vocês acham that eu não tried falar com essa mulher em particular?” Shya perguntou aos viewers, referindo-se a Cardi. “Eu fui até ela em particular e respeitosamente, e ela ainda vem com o desrespeito, falando, ela vai me bater. This is his second time that als is I ameaçando! Eu parei tempting to hide face desses filhos da mãe que não dão a minimum pra mim. E eles são desrespeitosos and stupid… it’s just like converse com uma parede, these people são slow. As mulheres devem ficar together sabendo that esses homens estão fazendo merda.”

Ela se dirigiu directly to Cardi, perguntando-lhe retoricamente: “By que você sente that alguém lhe deve alguma coisa? That você se sente so much authorized? Eu não te devo merda nenhuma”, continuou Shya. “Eu will never lhe devi nothing. This is my last time falando sobre isso, eu não queria fazer isso. Mas você me deixou f*dida is você acha that vai me desrespeitar and continue I ameaçando e não vou falar a minha verdade.”

Cardi and Offset ainda não responderam publicly osa conventional of Shya.