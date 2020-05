Leilão beneficente meets roupas worn by Beyoncé, Viola Davis, and J. Lo

Já imaginou se você pudesse buy roupas that were used by celebrities such as Beyoncé, Viola Davis and Jennifer Lopez? É o que um leilão beneficente will provide. Organized peel stylist Elizabeth Stewartthe initiative brings together looks icônicos used em ocasiões especiais pelas fashionistas. Or goal is to angariar funds for to institution Direct Relief.

Vem with me to know more!

Elizabeth Stewart é uma das consultants mais renomadas da atualidade. Ficou conhecida by dressing several people famous. Na list of clients, estão Cate Blanchett, Amanda Seyfried and Julia Roberts, to name a few exemplos. Before you are turning stylist com focus em tapetes vermelhos, Stewart trabalhou para a W Magazine and T Magazine, do New York Times.

To profissional decidiu use sua influência e sua rede of contacts for supporting afetados pela crise da Covid-19 e profissionais de saúde, which atuam na linha de frente do combat ao novo coronavírus. “Muitos de nós, da indústria da moda, we feel powerless in the moment, então, we gather to arrecadar dinheiro”, assinalou to north-american not to Instagram. “Many stylists and brands ajudaram”, frisou.

To verba arrecada will be allocated to à organização sem fins lucrativos Direct Relief, empenhada em supporting people afetadas pela poverty, disaster naturais e, atualmente, pela pandemic do novo coronavírus. To institution ajuda humanitária atua em mais de 80 countries.

On the initiative including roupas of designers and top brands like Louis Vuitton, Ralph & Russo, Mary Katrantzou, Georges Hobeika, Azzi & Osta, Max Mara and Christian Syrian, among others. Batizado of Chic Reliefor leilão is disponível online, by meio of partnership com at eBay platform. Os lances poderão ser services até 27 de maio.

Between as peças, is or outfit that Jennifez Lopez usou no American Music Awards of 2018. Or dress pink é da grife Georges Chakra. Também foi made available or item gives Dsquared2 Julia Roberts escolheu for red carpet do Festival Internacional de Cinema de Toronto, no mesmo ano.

As interessadas I can give lances not visual amarelo com brilhantes exhibited by Cate Blanchett no Globo Ouro 2019. Ou tempt arrematar or outfit branco Viola Davis or Screen Actors Guild (SAG) Awards 2015, assim as a dress assimétrico of Beyoncé.

Or catalog do Chic Relief encompasses ainda or look eleito by Sandra Oh em festa da Vanity Fair post-Oscar 2020. Maid hair stylist Cong Tri, o brilhosa tem decote deep. Another sugestão é um minidress of Gwyneth Paltrow. To atriz investiu no outfit roxo em event aconteceu em 2013.

At the initiative offers também o casaco escolhido by Kylie Minogue non-Brit Awards 2018. To cintilância da peça vermelha chama a atenção. To complete, serão leiloados visuais used by artists, such as Cardi B and Gwen Stefani, em performances musicais.

Além Elizabeth Stewart, estão envolvidos no projeto os stylists Elizabeth Saltzman, Ilaria Urbinati, Jill Lincoln and Jordan Johnson, Monica Rose, Jeanne Yang, Rob Zangardi, Mariel Haenn, Brad Goreski, Lee Harris, Molly Dickson, Katie Bofshever, Ariana Weisner, and Jordan Grossman. I idealizadores também vendem peças próprias.

Colaborou Rebekah Ligabue