Zezé Di Camargo e Luciano anunciam live for maio; confira a data – Emais

Zezé Di Camargo e Luciano Photo: Globo/Reinaldo Marques

Zezé Di Camargo e Luciano anunciaram na terça-feira, 19, farão uma live no the next day 29 de maio (sexta), às 20h, hair canal oficial da dupla no YouTube and to TV8 Brazil, canal aberto com number 55.1 no sinal digital, com transmissão em São Paulo.

“Família, não dissemos o nosso próximo encontro estava next? Estamos muito empolgados to review vocês aí de casa de novo”, escreveram os irmãos hair Instagram.

Os fãs aproveitaram or anúncio to ask which os dois cantem Tudo de Novo, em homenagem à rapper american Cardi Bthat gravou um story ouvindo a música em sua casa, us united States.

Recently, Zezé Di Camargo doou uma machine treatment removal medical or hospital de campanha do Ibirapuera, em São Paulo, raised to receive patients com covid-19. Or aparelho laptop is avaliado em R$ 1 milhão.