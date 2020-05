Cardi B responds within that perguntou sobre seu novo album: “Inside da minha b** * * ***”

Cardi B falou sobre seu segundo album de estúdio, that os fãs estão waiting há um tempo.

Cardi B anunciou previously that its second album of studio, tentatively titled Tiger Woods, seria lançado em breve. No entanto, isso foi transmitted to or universe months ago and ninguém sabe ao certo or that rapper is hoping to release o projeto. Apparently, suas atuais business contratuais com to the recording device ajudaram to adiar, or album. Se você perguntar à rapper raised not Bronx, als will probably lhe dará uma resposta elaborate on as the body of music do trabalho ainda is em produção em um lugar bem interesting.

Conhecida by ter uma das personalities mais ousadas da indústria da música, Cardi B is acostumada to ficar um be daring nas mídias sociais. Já to we saw no Twitter e no Instagram, com fotos sensuais, revelações de sua vida sexual e piadas inapropriadas. Agora, ela is claiming that his next album is in prison.. lá em baixo. Well as responding to uma fã that perguntou onde or second album Cardi B estava escondido rapper trouxe à tona um be of his characteristic humor. “Within da minha b*ceta”, ela brincou.

This não é a primeira time artist faz uma piada sobre seu album não lançado no melhor style Rihanna. Several months ago, ela brincou dizendo that was gravid um punhado of hits, mantendo-os insurance no estômago. Agora, it seems that eles estão is approaching do processo de nascimento, hair less.

Confira o tweet below.