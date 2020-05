Com jeitinho that só ela tem, Cardi B responds within that perguntou sobre seu novo album: “Inside da minha b** * * ***”

Não é só Rihanna that perde a paciência com a pressão dos fãs em relação ao novo album. Cardi B também não aguenta mais essa pressão exacerbated seus fãs, que não param request novas informações on or successor of “Invasion of Privacy”, lançado em 2018.

Ontem (19), Cardi B estava no Twitter, and suddenly deu de cara com um tweet that perguntou: “Onde está seu second album?”. To rapper, então usou all sua conhecida delicacy to reply – “Within da minha B*******”.

Or retweet com a resposta de Cardi, já ultrapassou 38 thousand tanned, e já foi retweetado by more than four thousand people. Us conventional, os internet users bombardearam of memes to comparing com Rihanna, that já perdeu a conta of several times fugiu dessa questions.

Confira o post: