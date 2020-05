Bonita pra caramba! Cardi B reveals cabelo natural sem perucas ou extensões e – love fãs: “And dazzling”; confira!

Tchau for hoje, perucas! Cardi B resolveu um show side “novo” whether mesma aos seus followers. Neste sábado (14), to rapper revelou as é seu cabelo natural sem as traditional laces. Result? All ficaram happy com to beauty gives musa!

“Olha o meu cabelo. Esse é o meu cabelo real, p*rra”, contou ela num video no Twitter. Prestes to wash as madeixas, Cardi quis share tudo or ‘hides’ for baixo de seus several penteados. “And… Must wash it. Wow, I’m so much orgulhosa de mim mesma”, reconheceu to estrela. Tem all to razão for isso! Attend here:

Cardi evil descansou john or post e já começou a receber os biscoitos — all elogiaram or cabelo da rapper, considering-or lindo e muito bem care. Nas respostas à publicação, os fãs dividiram sua admiração pela artist. Vem ver:

“Esse cabelo é lindo”, disse um profile.

That hair is beautiful pic.twitter.com/VGpqLsslZQ — DeMarko (@freakymarko) March 14, 2020

“Seu cabelo natural and dazzling, Cardi. OMG”, reforçou other conta no Twitter.

Your natural hair is gorgeous Cardi omg pic.twitter.com/CgKWNnkCgP — 𝕔𝕣𝕒𝕫𝕪 𝕗𝕠𝕣 𝕞𝕪𝕤𝕖𝕝𝕗 ⁷ (@TaesMukbang) March 14, 2020

Outro fã-clube ainda aconselhou: “Choose natural hair mais vezes”.

go natural more often 🥰 — fan account 🤍 (@fenty_bardi) March 14, 2020

“We love uma rainha Latin-african”, elogiou uma quarta conta.

We love an Afro-Latin kween 😘 pic.twitter.com/wONYEQdVm9 — Jᴇɴ♡ – corona virus was (@ribbononmybox) March 14, 2020

To voice of “Please Me” aproveitou a discussão sobre seu cabelo e fez um “TBT” fora time, showing how it was sua cabeleira há quatro anos. And we’re going to combine, também estava poderosíssima! Olha só:

Além de raze non-visual, we last few days, Cardi tem been considered um ícone da prevenção do coronavírus, john ter viralizado ao fazer um alert desperate about Covid-19. Com a repercussão global do video hilário, seu meme até mesmo virou music, num remix wonderful that I bombou pela web. Assim, com seu jeitão all espontâneo e maluco, Cardi tem crooked news hair world. Olha só:

As we still cannot forget to care “do”, ” Courona VAIRUS” com um alert desses? Kkkk To confer algumas versions hilárias do meme que caiu na boca do povo, including seu remix, click here.