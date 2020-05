Desabafo de Cardi B on coronavrus ganha remixes brega-funk and singer compartilha

Photo: Instagram/Reproduo

Um desabafo da rapper us Cardi B on, or corona virus viralizou nas redes sociais na last week. “I’m com medo, I’m ficando em pânico. Vocês ficam sending figurinhas, achando that é brincadeira (…), mas essa m*rda is real”. From então, surgiram several paródias musicais com o video. Initially, uma versão em trap produzida pelo DJ iMarkkeyz ganhou projeção us united States. No Brasil, foi com o brega-funk. To própria Cardi B compartilhou no Twitter um brega-funk feito pelo producer FZIRO. “Bola Rebola”, escreveu.

“Cardi B você é brasileira, just nasceu do not place a miss. venha para o Brasil agora dançar brega-funk com a gente”, comentou uma fã. “Pernambuco novo carregando o Brasil no lombo”, escreveu outro usuário da rede social.

No Recife, quem também preparou um brega-funk com os gritos de Cardi B foi dupla Shevchenko e Elloco. “Melhor is to prevent, the league rapaziada / Avoid tumult and be sempre mask / Eu vi tua passar a mao no rosto and paste na mao do friend”, diz to the letter.

Ouça a versão brega-funk of FZIRO:

Ouça a versão Shevchenko e Elloco:

Ouça a versão trap oj DJ iMarkkeyz: