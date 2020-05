Video: Cardi B comes ouvindo bregafunk MC Bruninho no Instagram e até arrisca um passinho

John viralise com o desabafo ‘desperate’ on or coronavírus, Cardi B é o nome da time. To rapper chegou a ganhar versions remixadas do seu video em that repeats o nome da doença several times. Uma delas, inclusive, com uma stuck bem pernambuco: or bregafunk.

As novas versions do video Cardi B já chegaram na singer, who repostou a few of them. No entanto, a rapper voltou to chamar atenção dos brasileiros na sua última live do Instagram. Isso because muse appears ouvindo outro bregafunk, dessa time 100% national.

A música em questão é ‘Rebola Rebola’, do pernambucano MC Bruninho com o paraibano Dynho Alves. Us conventional, to namorada of Dynho, MC Mirella, vibrates, hair beloved, and asking that Cardi B ouça mais músicas brasileiras.

Arriscando até mesmo sing um be da letter, Cardi B vibe com as raids do bregafunk, dançando até mesmo something like com or famous ‘passinho’. To live aconteceu na madrugada desta terça, 18, e teve mais de 720 thousand spectators total no.