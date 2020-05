Você quer Cardi B? Simone & Simaria canta música sertaneja on “Coronavírus”

Simone e Simaria estão performing to expected live nesta sexta-feira (24), com espaço to hits da carreira as “Regime Dated”, “Loka” and “Meu violão e nosso cachorro”. Mas não poderiam miss you covers, não é mesmo? Assim that elas mostram versatilidade!

Um two covers chamou atenção. Or coronavírus é assunto sério, mesmo assim surgem algumas mentem criativas that criam music. Uma dessas é “CoronaVírus I Never Assustou”, composição de Tierry that foi lançada há algumas weeks and is viralizando.

A letra diz: “Coronavírus I never assustou / eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor”.

Vem see a performance das irmãs:

Confira a versão original:

Quer attend tudo? Confira!

Or POPline lança uma platform that brings together all the lives, musicais. Com easy navegação, você pode examine, attend, and review os shows two artists em tempos de quarentena. To list tem artists two mais varied segments. Acesse agora: www.hojetemlive.com.br.