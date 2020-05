Bruno Mars and Cardi B agradecem ao BTS pela homenagem no ‘Carpool Karaoke’

27/02/2020 – By Redação

To participação do BTS not quadro “Carpool Karaoke”, do “The Late Late Show with James Corden”, foi ao ar na terça-feira (25/2). Com o apresentador James Corden dirigindo uma minivan — or cart sempre teve to be substituted, afinal, eram sete passageiros! —, os meninos is divertiram singing and well as responding às perguntas com muito bom humor. E ainda aproveitaram for fazer covers of Bruno Mars and Cardi Bthat, lisonjeados e felizes com o empurrãozão promotional, adoraram.

Os ídolos do k-popV, Jungkook, Jimin, Suga, Jin, RM and J-Hope, devidamente accommodated com seus cintos de segurança, passearam com Corden pelas ruas de Los Angeles. Eles cantaram algumas músicas do grupo, as “MIC Drop”, “ON” and “Black Swan” — o novo single “Map of the Soul: 7” — além de “Finesse”, Bruno Mars, and “Circles”of Post Malone.

Between uma music and the other e sempre cantando com os members, as já é tradicional, Corden perguntou on how to learn English, seus apelidos, as e a convivência e muito mais. RM, or unique fala fluently to language, revelou that aprendeu com a série “Friends”. Jin and Suga não deixaram passar e brincaram that I assistiam à série e mesmo assim não falam inglês as RM. Foi to makes to or apresentador I invite to sing in a famous opening “I’ll Be There for You”.

Corden perguntou ainda qual foi to celebridade that eles ficaram mais eager ao conhecer. Jin respondeu that was Post Malone, emendando uma apresentação de “Circles”, do cantor norte-americano.

‘Carpool Karaoke’: BTS and James Corden not special do The Late Late Show / Photo: Reprodução

Bruno Mars and Cardi B adoraram or quadro, pois logo manifestaram em suas redes sociais. Mars usou um emoji of provide e escreveu "Thanks Fellas" ("valeu, pessoal", em course livre). Já to singer, who participates da música e do clipe "Circles" of Post Malone, compartilhou o clipe com um emoji of coração before posting um meme em seu Twitter com a legenda: "Eu, sem-teto, because Hobi and Joon tomaram meu trabalho". Hobi and Joon são apelidos of J-Hope and RM.