Cardi B attacks mulher that falou mal de sua filha Kulture

Cardi B retrucou uma mulher that alegou that sua filha de um ano, Kulture, “não é mais fofa”, causing a few insults.

Nos primeiros months of his life, aparição de Kulture Kiari Cephus foi mantida em segredo dos fãs de Cardi B e Offset . A filha de 1 ano do casal do Hip Hop estava na internet, mas as seu rosto coberto by emojis, já os rappers priorizavam protegê-the dos abutres da mídia. Viver aos olhos do public and, mainly, keep um relationship saudável, it can be extremely difficult. Cardi and Set passaram by dramatic problems, but, nesta phase of suas lives, maré is acalmou and nothing afetou o casamento give them. Ainda assim, Mama Bear Bardi sente uma necessidade protect sua filha two critics, and atacou uma mulher that ousou falar mal de sua filha.

Cardi B pegou uma mulher em sua page that estava falando besteira on sua filha, dizendo that Kulture “não é a mais fofa”. Isso justificou uma grande resposta for to mulher. “Minha filha é a puta mais fofa, então fica na sua com essa suas gengivas crescidas”, escreveu a rapper em resposta, trazendo sua própria munição para a luta. “Você tem sorte eu be uma mulher of the changing [sic]. Eu zoaria seus filhos so much that você odiaria o pai dos seus filhos by fazê-the. Não tente jump com minha filha”, acrescentou ela em um second tweet excluded.

While als is livrava das evidências das postagens mentioned unleavened, ela mantinha uma foto sua filha prompt for or world maravilhar com their beauty, perguntando “quem não é fofo” na legenda.