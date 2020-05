Cardi B disclose previous nova faixa “Respect”

Cardi B deu aos fãs other previous sua faixa unprecedented, “Respect“, while festejava not The Gold Room, Atlanta, neste fim de semana. Happily, I present non-local gravaram or time and were ao Twitter for compartilhá-lo com o mundo.

No video below, Cardi – along com os integrantes dos Migos, Offset and Quavo – can be seen singing to music, that presents lyrics such as: “Ele quer me fazer sua chama main / Ele pode buy tudo for você / Mas ele não vai buy você sem anel.”

As os fãs devem se lembrar, a faixa foi lançada no Twitter pela primeira time com um stretch of eight seconds na semana passada. Ouça below.

Y’all feelin this new Cardi B? 👀🔥pic.twitter.com/cDFI7DJxY2 — XXL Magazine (@XXL) March 1, 2020

About Cardi B:

Belcalis Marlenis Almanzar (Nova York, 11 de outubro de 1992), conhecida profissionalmente as Cardi B, é uma rapper, songwriter, atriz e personality of televisão americana. Nascida em Manhattan and raised em The Bronx, Nova York, ela se tornou uma celebridade da internet q that many of suas postagens e videos se tornaram virais do not Vine and Instagram. From 2015 to 2017, ela apareceu as a member of the regular do elenco da série de reality show VH1, Love & Hip Hop: New York, to continue his aspirações musicais, e lançou doismixtapes mixtapes—Gangsta Bitch Music, Vol. 1 and Vol. 2.

From então, Cardi B ganhou três singles number um na Billboard Hot 100; “Bodak Yellow” fez dela to second rapper female lead, or ranking, com uma produção only — keeping Lauryn Hill ms 1998, “I Like It” to tornou the only rapper female to alcançar several music number um na stop, and “Girls Like You,” sua colaboração com Maroon 5 fez dela to sixth artist feminina to alcançar três singles number um na stop during os anos 2010. Seu primeiro album de estúdio, Invasion of Privacy (2018), no qual as duas músicas previous estão included, estreou no number um na Billboard 200, quebrou several records streaming, and was certified as a stage after peeling the Recording Industry Association of America (RIAA). Acclaimed pela crítica, o album ganhou o Grammy de Melhor Rap Album, fazendo de Cardi B a unique mulher a ganhar or award as artist only.

