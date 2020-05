Cardi B doa 20 thousand shakes vegan em hospitais de Nova York

Na semana passada, a rapper Cardi B realizou uma doação 20 thousand shakes protein vegan to funcionários de hospitais de Nova York, segundo informações do TMZ.

A decisão veio q ela soube that profissionais de saúde estão com dificuldade em feed direito, já that a cidade é mais afetada pela covid-19 us, USA, or tem required quite of quem atua na area.

To protein drink gives brand OWYN é livre ingredients origem animal, soy and gluten and traz 20 grams of protein per porção, besides being considered boa fonte of fibers and ômega-3.

A doação feita by Cardi B tem sido avaliada as mais um example of that increasingly more celebrities we USA most importantly, associated boa alimentação com boas escolhas food sem ingredients origem animal.