Em panic by coronavrus, Cardi B reveals be estocando food

To rapper north-american Cardi B, 27, posted the um desabafo em suas redes sociais nesta quarta-feira (11) stating that it is em pânico by conta da expansão do novo coronavírus not world. Ela chegou a dizer that is estocando food. “Eu não sei do that it is esse coronavírus. Eu não entendo as essa merda Wuhan, China, suddenly it is fazendo uma turnê hair world. I’m com medo, I’m ficando em pânico. Vocês ficam sending figurinhas, achando that é brincadeira, such as eu estava pensando (…), mas essa merda é real”.

To singer ainda continues: “Many coisa vem da China. Is você está se perguntando that suas encomendas não chegaram… Adivinha? Coronavírus! Coronavírus!”. Também nesta quarta, Tom Hanks, 63, anunciou that ele e sua mulher, Rita Wilson, were diagnosed com o novo coronavírus. O casal is na Australia, onde o ator participava das gravações um film about the life of Elvis Presley. Em suas redes sociais, o ator afirmou os dois estão isolados.

Declared as a pandemic second-to-WHO (Organização Mundial da Saúde) nesta quarta, o novo coronavírus vem concerned também as celebrities. Always traveling, muitas delas decidiram share sua proteção contra a doença nas redes sociais.

To model Naomi Campbell, 49, chamou atenção de muitos internet users ao post photos em that appears, com uma clothing differentiated. Of macacão, luvas e máscara facial, to model disparou mensagens as: “food security first” and “Não esqueça das luvas”, em suas networks. To socialite Kim Kardashian, 39, também mostrou seu kit de proteção through two stories. Já a atriz Selena Gomez compartilhou um photo em that appears mask no aeroporto de Chicago (EUA).

NOT BRAZIL

O Brasil já soma 69 confirmed cases do novo coronavírus. Na noite de quarta, or Ministério da Saúde confirmou 52 cases, more em followed by Secretaria da Saúde do estado da Bahia confirmou um novo case. E à noite, or Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, divulgou a confirmação of 16 new cases.

Between as novas confirmações do Ministério da Saúde, 11 ocorreram em São Paulo, five in Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul and the other not Federal District.

Com a atualização, ao least seven states and the Federal District já most importantly, records do covid-19. Or maior number ocorre em São Paulo, onde há 30 confirmed cases up to time.

Us united States, Donald Trump afirmou that vai suspend for 30 days, from sixth (13), all as viagens da Europa (com exceção do the Uk) tenham os EUA as a destination to fim restrict or espalhamento do coronavírus. Or american president falou à nação em discurso na noite desta quarta (11).

Ele afirmou são harsh measures, porém necessárias to avoid or emergence of new foci do that ele chamou de “infeção horrível” is not country. Ele disse that Europe falhou em restrict as viagens da China.