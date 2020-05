Exitoína · Cardi B discloses stretch of unpublished music for o seu novo album

Nesta quarta-feira (26), Cardi B presenteou seus fãs no Twitter com um patch sua nova music. To singer just escreveu “Respect”, indicating that this would be or title do novo single.

+ Leia mais: Ludmilla confirms partnership com Cardi B com fotos no estúdio: “I Knew that my time ia get”

Em seguida, ela informou that is the same desenvolvendo uma nova music. “I respeita! só trouxe hits for you and I’m prestes a fazer de novo”. Unfortunately, ainda não were disclosed as datas com a previsão de lançamento, nem muitos detalhes on or that is by vir.

Cardi não revelou muitos detalhes sobre a sua nova produção, mas todos sabem ela is trabalhando no successor of Invasion of Privacy, that lhe rendeu o Grammy na categoria de melhor album of hip-hop. To rapper já contou that will músicas mais calmas, compared com as above. Inclusive, encontrou com Ludmilla for gravarem uma colaboração.

IZA, it debuted on the Billboard chart in the front of the Cardi B, and Rihanna

