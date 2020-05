Eminem faz comparações between Cardi B e uma aranha.

Na nova music, “Marsh”, do novo album, Music To Be Murdered By, Eminem rhyme: “To vadi* acha that b*ceta dela é mágica, mas é assim, ela atrai os homens. Ambush eles e os attacks, semelhante a um verdadeiro aracnídeo ou uma tarantula vaginal, ou widow black, Na verdade, não will be nothing shoot one essa p*tinha com um B maiúsculo pela janela from behind” rhyme Eminem em um stretch gives music.

When Cardi was not booming sua carreira of striper, Cardi says ter persuaded men to be juntarem ela em um hotel before drogá-e roubá-the. While isso é um behavior muito desprezível, algumas people chegaram to compare-lá to Bill Cosby, chamando um flagrant duplo padrão na way as to situação was treated. Na ocasião, a rapper abordou or video, revealing that he really was taxed há muito tempo. Ela também disse that estava trabalhando duro todos os dias to make uma pessoa melhor.

“Então’m sell nas mídias sociais that uma live that fiz há 3 anos apareceu de novo”, disse artist. “Uma live onde eu falei sobre coisas that eu tive that fazer no meu passed, certo ou wrong, that the us felt that precisava fazer for ganhar to life. Eu will never afirmei be perfeita ou um world perfect com um passed the perfect. Eu sempre falo a verdade. Sou uma Hip-hop culture onde você pode falar sobre de onde você vem, falar sobre as coisas wrong você tinha that fazer to get onde você está”.

Bardi continuou dizendo ela never glorificou as coisas sobre as quais ela falou during a transmissão ao vivo, observing that commonwealth never face rap on esses moments em sua music. “Fiz as escolhas that fiz na era because tinha opções very limited”, escreveu ela. “Eu fui abençoada by ter been able to me erguer disso, mas muitas mulheres não. Is elas eram ou não escolhas ruins at the time, eu fiz or tinha that fazer for sobreviver”.

No stretch gives music, Eminem aponta as semelhanças between Cardi e as aranhas Widow-Black. As fêmeas dessas aranhas são bem conhecidas pelo fato that occasionally comerem or companheiro john to reprodução. To galera da Eminem Brazil legendou or stretch da música em that als attacks rapper e você pode confer below.

