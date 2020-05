Cardi B is com ‘nose novo’ e fãs falam em cirurgia

Cardi B pode ter passed by a uma nova cirurgia estética. Os rumores começaram this week’s q that rapper of 27 years compartilhou uma nova selfie no Instagram, na qual appears sem maquiagem e com or nose different.

Na foto ela revelou seu suposto novo nose’, or that levou seus followers to especularem is ela tinha feito uma rhinoplasty.

A few notaram that her nose was ‘mais fino e challenge’ that or nose, ela tinha barely algumas weeks ago.

A few fãs were à seção from conventional to talk about seu novo ‘look’: “Eu amo você, garota, mas você looks really different”, disse uma follower.

Outro concordou that Cardi looks different, but not managed to grab descobrir or havia nela. “Não consigo descobrir … but something is different”, comentou another pessoa.

“Ela ainda is nice, but it just seems different, perhaps als managed to grab the uma plástica no nose-a-thon photo”.

Outro afirmou: “Sim, it seems that ela fez uma cirurgia no nose”.

To própria singer levantou suspeitas de, ela poderia ter passed hair scalpel to consertar o rosto q use a facial mask em several events em janeiro, along com um par de óculos escuros huge, as or that usou para o chá de bebê de sua melhor amiga.

Ela também usou uma mask ski com romanesque na Paris Fashion Week for supporting or husband Offset, that is uniu to Chaz A. Jordan for estrear sua collection by no parade gives Laundered Works Corp.

Carreira policy?

Cardi B is interessada na policy. To singer expressou seu menosprezo hair governo Donald Trump, hinting not to Twitter, that maybe you will come to the essa area.

“Acho que quero be political. I really love o governo, embora não esteja of agreed com o governo”, comentou to polêmica rapper.

On or possivelmente impulsionou sua nova paixão, ela explicou: “it’s just like se eu estivesse vendo documentários war. Não matter several weapons tem um country, folks. As tentam go against um country e possivelmente começam uma guerra quando esse country lacks patriotism? Just vejo those that dizem that ADORAM was to be american”, reclamou.

To singer disse or topic would be addressed q, mais amplamente, twittando: “Tenho that explain many coisa, então precisarei fazer um video ou uma live falando sobre isso… Então vou side to play nesses tweets outro dia. Vou falar sobre isso outro dia”, avisou.

Mais late rapper voltou à rede social com a afirmação that ‘poderia enter the Congresso’, more ‘com uma formação acadêmica adequate’: “Sinto that se eu voltasse para a escola e I concentrasse eu poderia be a part do congresso. Tenho muitas ideias that fazem sense. Only accurate a few years na escola e do I I lay à table”, ela escreveu.