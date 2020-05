Cardi B diz that seu grande single return will be lançado em breve

Com large album of return expected to reach às ruas nesse ano, Cardi B não is cochilando. Tendo fãs em huge expectation pelo primeiro single oficial do projeto, a rapper deu uma pequena atualização on ele.

Em live performed not end of week, artist foi pressionada by informações related to ao som, well as responding: “my single is coming up muito, muito em breve faces”. John então jump ao falar com bom humor: “meu single chegará quando eu to lose weight: Never!”, ela afirmou: “não, ele tá coming up mesmo, eu promise. E vocês vão amar”.

Em 2020, Cardi B não lançou nenhuma official music, mas ela recently colaborou no remix do single “The Baby” do Secret The Famous Bottleor qual você pode confer by clicking here.