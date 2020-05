Cardi B diz that topdressing intimate photos of people aleatórias no Instagram: ‘Isso não é sexy’

Video of dois anos atrás em to rapper fala sobre o assunto voltou to viralise

Considered to uma das artistas de maior sucesso na atualidade, Cardi B is the type of rapper that não tem papas na língua. Dona do hit “Bodak Yellow” – that projetou para o sucesso de hoje – sempre gostou de falar do that pensa e do jeito que bem entende, something that can be seen’em interviews, lives no Instagram e em qualquer another platform that rappers use to communicate seus muitos fãs.

Um, for example disso, inclusive, é um video antigo that voltou to make your promo go viral nas redes sociais nesta week. Nele, Cardi fala on as many intimate photos and nudes that topdressing nas DMs do seu Instagram or tempo throughout. Na interview – feita para o canal do BET Awards, the rapper diz que não gosta de receber esse type of coisa e chega to zombar as tem as a practice send pictures to desconhecidos.

“As DMs mais loucas that top dressing são faces by sending photo do pau”, disse a rapper not video taxed há dois anos. “Isso é something that the us definitely não quero ver. Você acha mesmo that eu vou look for or seu pau e falar: ‘Nossa, quero lay nele’?”. Não! Eu não ligo is big, small, preto ou branco, eu não dou a minimum. Isso não é sexy”.

Cardi ainda aproveita to send um a message for all os homens that já to importunaram com pictures indevidas, dizendo sincere hope that eles não tenham irmãs mais novas, that saberiam bem or vem to be this type of assédio. “Você seems to um, perverted. Você seems um a pedophile. Você will probably é um molestador. Você needs to be blocked. Você é um estranho. Eu te odeio”, disse.

Confira below or video: